Лучшие летние стеклоомыватели 2026 года: результаты независимого теста

О результатах независимого тестирования сообщает Auto Bild. Эксперты проверили летние жидкости для омывателя стекол по единой методике, оценивая эффективность очистки, образование разводов, влияние на пластиковые детали автомобиля и комфорт использования.

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Sonax стал победителем теста

Лучший результат показал Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer, получивший оценку 1,3 по немецкой шкале. Средство лучше всего удаляло дорожную грязь и остатки насекомых, практически не оставляло разводов даже при ярком солнечном свете и не повреждало пластиковые элементы автомобиля.

Эксперты отметили лишь один недостаток – сравнительно высокую цену. В то же время даже победитель не смог полностью справиться с сильно засохшими остатками насекомых.

Хорошие результаты показали Liqui Moly и RobbyRob

Второе место занял Liqui Moly Scheibenreiniger Citrus с оценкой 1,5. Он продемонстрировал высокое качество очистки, не оставлял полос после работы стеклоочистителей и хорошо справлялся с типичными летними загрязнениями.

Лучшим выбором по соотношению цены и качества эксперты назвали RobbyRob Klarblick Sommer. Хотя по эффективности он несколько уступил лидерам, его результат оказался очень хорошим, учитывая значительно более низкую стоимость.

Также высокие оценки получили Dr. Wack, Eurolub и Richter Chemie.

Не все омыватели безопасны для современных автомобилей

Одним из важнейших этапов испытаний стала проверка воздействия жидкостей на современные материалы автомобиля. В частности, эксперты исследовали, как омыватели взаимодействуют с поликарбонатом, из которого изготавливают большинство современных фар.

Худший результат продемонстрировал Nigrin POWER Scheibenklar Fertigmix, получивший оценку 2,7. В ходе испытаний жидкость повредила поверхность поликарбоната, а также показала слабые результаты при удалении насекомых и оставляла заметные разводы после очистки стекла.

Как проходило тестирование

Все средства тестировали на автоматизированном стенде в одинаковых условиях. Перед каждым тестом лобовое стекло тщательно очищали и полировали, после чего наносили стандартизированные загрязнения.

Специалисты оценивали, насколько быстро жидкость удаляет остатки насекомых, дорожную пыль и маслянистые загрязнения, сколько проходов стеклоочистителей требуется для полной очистки стекла, остаются ли разводы после работы щеток, а также не повреждает ли средство лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы автомобиля.

Отдельно проверяли запах каждого омывателя. Для этого 14 добровольцев принимали участие в «слепом» тестировании, не зная, какой именно продукт они оценивают.

Почему качественный омыватель важен

Летом основной причиной ухудшения обзорности становятся остатки насекомых, пыльца растений, дорожная пыль и жирные загрязнения. Обычная вода часто не способна эффективно их удалить, а дешевые омыватели могут оставлять полосы или даже негативно влиять на пластиковые поверхности.

Именно поэтому эксперты Auto Bild рекомендуют обращать внимание не только на цену, но и на результаты независимых испытаний. От качества жидкости для омывателя напрямую зависит видимость во время движения, особенно вечером или при движении навстречу солнцу.

Фото Auto Bild