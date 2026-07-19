Найкращі літні омивачі скла 2026 року: результати незалежного тесту

Про результати незалежного випробування повідомляє Auto Bild. Експерти перевірили літні рідини для омивача скла за єдиною методикою, оцінюючи ефективність очищення, утворення розводів, вплив на пластикові деталі автомобіля та комфорт використання.

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Sonax став переможцем тесту

Найкращий результат показав Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer, який отримав оцінку 1,3 за німецькою системою. Засіб найкраще видаляв дорожній бруд і залишки комах, практично не залишав розводів навіть при яскравому сонячному світлі та не пошкоджував пластикові елементи автомобіля.

Експерти зазначили лише один недолік — порівняно високу ціну. Водночас навіть переможець не зміг повністю впоратися із сильно засохлими залишками комах.

Хороші результати показали Liqui Moly та RobbyRob

Друге місце посів Liqui Moly Scheibenreiniger Citrus з оцінкою 1,5. Він продемонстрував високу якість очищення, не залишав смуг після роботи двірників і добре справлявся з типовими літніми забрудненнями.

Найкращим вибором за співвідношенням ціни та якості експерти назвали RobbyRob Klarblick Sommer. Хоча за ефективністю він дещо поступився лідерам, його результат виявився дуже хорошим з огляду на значно нижчу вартість.

Також високі оцінки отримали Dr. Wack, Eurolub та Richter Chemie.

Не всі омивачі безпечні для сучасних автомобілів

Одним із найважливіших етапів випробувань стала перевірка впливу рідин на сучасні матеріали автомобіля. Зокрема, експерти досліджували, як омивачі взаємодіють із полікарбонатом, з якого виготовляють більшість сучасних фар.

Найгірший результат продемонстрував Nigrin POWER Scheibenklar Fertigmix, який отримав оцінку 2,7. Під час випробувань рідина пошкодила поверхню полікарбонату, а також показала слабкі результати під час видалення комах і залишала помітні розводи після очищення скла.

Як проходило тестування

Усі засоби випробовували на автоматизованому стенді за однакових умов. Перед кожним тестом лобове скло ретельно очищували та полірували, після чого наносили стандартизовані забруднення.

Фахівці оцінювали, наскільки швидко рідина видаляє залишки комах, дорожній пил і маслянисті забруднення, скільки проходів двірників потрібно для повного очищення скла, чи залишаються розводи після роботи щіток, а також чи не пошкоджує засіб лакофарбове покриття та пластикові елементи автомобіля.

Окремо перевіряли запах кожного омивача. Для цього 14 добровольців брали участь у "сліпому" тестуванні, не знаючи, який саме продукт вони оцінюють.

Чому якісний омивач важливий

Влітку основною причиною погіршення оглядовості стають залишки комах, пилок рослин, дорожній пил і жирні забруднення. Звичайна вода часто не здатна ефективно їх видалити, а дешеві омивачі можуть залишати смуги або навіть негативно впливати на пластикові поверхні.

Саме тому експерти Auto Bild рекомендують звертати увагу не лише на ціну, а й на результати незалежних випробувань. Від якості рідини для омивача напряму залежить видимість під час руху, особливо ввечері або при русі назустріч сонцю.

Фото Auto Bild