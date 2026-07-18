Який тримач для телефона краще купити в авто: реальні випробування бруківкою

Німецьке видання Auto Bild протестувало 15 автомобільних тримачів для смартфонів. У тесті порівнювали моделі для лобового скла, вентиляційних дефлекторів і панелі приладів, а також магнітні рішення з підтримкою MagSafe.

До речі бездротова зарядка в Skoda стала швидшою та не гріє телефон

Хороший тримач – це не просто аксесуар

На перший погляд, тримач для телефона здається дрібницею. Але саме від нього залежить, чи буде водій відволікатися в дорозі.

Якщо смартфон хитається, сповзає, перекриває огляд або змушує щоразу поправляти його рукою, користі від такого аксесуара мало. Навпаки, він може створити додаткову небезпеку.

Хороший тримач має виконувати три базові завдання: міцно фіксувати телефон, не заважати огляду та дозволяти швидко вставити або зняти смартфон.

Переможцем став MagSafe-тримач Ugreen

Одним із переможців тесту став Ugreen LP970. Він отримав оцінку 1,3 та рейтинг “дуже добре”.

Це магнітний тримач для смартфонів із MagSafe. Головна перевага такого формату — швидке встановлення телефона. Його не потрібно затискати в лапках або довго виставляти по центру. Смартфон просто примагнічується до тримача.

У тесті Ugreen відзначили за надійне утримання телефона, зручність користування та хороше співвідношення ціни й можливостей.

Для водія це означає менше зайвих рухів перед поїздкою і менше ризику, що телефон зміститься на нерівній дорозі.

Другий переможець — Lisen A690

Ще одним переможцем став Lisen A690. Він також отримав оцінку 1,3.

Це вже інший тип конструкції — тримач із присоскою та моторизованим вакуумним кріпленням. Auto Bild відзначив його якісну збірку, надійне утримання і кілька варіантів встановлення.

Такий формат може бути зручним для тих, хто не хоче кріпити телефон на дефлектор вентиляції або кому потрібне більш гнучке розташування смартфона в салоні.

Мінус теж очевидний: це найдорожчий учасник тесту. Тому для багатьох водіїв він буде не першою покупкою, а варіантом для тих, хто хоче максимально надійне й універсальне рішення.

Найкращий бюджетний варіант — Yosh CH110

Переможцем за співвідношенням ціни й якості став Yosh CH110. Він отримав оцінку 1,7.

Це магнітний тримач для вентиляційного дефлектора. Його головні переваги — низька ціна, мала вага та компактність.

Такий аксесуар легко зняти, перекласти в інше авто або прибрати в бардачок. Для водіїв, які не хочуть великої конструкції на панелі, це практичне рішення.

Але є й обмеження. У Yosh майже не регулюється кут огляду, а встановити його можна лише на вентиляційну решітку. Якщо форма дефлекторів у конкретному авто невдала, тримач може бути незручним.

Також цікаво яке авто можна купити за ціною смартфона

MagSafe стає найзручнішим форматом

Тест добре показав тренд: магнітні тримачі стали значно зручнішими за класичні затискачі.

Їхня перевага — швидкість. Водій сідає в авто, прикладає телефон до тримача, і той одразу фіксується в потрібному положенні.

Для iPhone з MagSafe це працює найпростіше. Але подібний формат можна використовувати і з багатьма Android-смартфонами, якщо встановити сумісний магнітний чохол або спеціальне кільце.

У щоденному використанні це помітно зручніше, ніж щоразу розсувати лапки, вставляти телефон і перевіряти, чи не натискаються бокові кнопки.

Присоска, дефлектор чи панель: що краще

Універсальної відповіді немає. У кожного способу кріплення є свої плюси.

Тримач на присосці дозволяє вибрати зручне місце на лобовому склі або панелі. Але важливо, щоб він не закривав огляд і не заважав подушкам безпеки.

Кріплення на вентиляційний дефлектор зазвичай компактніше й не перекриває лобове скло. Проте воно залежить від форми решіток. У деяких авто дефлектори слабкі, низько розташовані або мають незручний кут.

Клейкі майданчики можуть тримати добре, але їх складніше переносити між автомобілями. Також після демонтажу можуть залишитися сліди на пластику.

Тому перед купівлею варто дивитися не лише на рейтинг моделі, а й на салон конкретного автомобіля.

Найгірший варіант — кріплення на дзеркало

Auto Bild поставив найнижчу оцінку тримачу, який кріпиться до салонного дзеркала.

Проблема такого рішення в тому, що воно часто заважає регулюванню дзеркала, вібрує під час руху та може бути несумісним із багатьма салонами через нестачу місця.

Крім того, телефон у зоні дзеркала може відволікати водія і погіршувати огляд. Для навігації це не найкраще місце.

Тому такий тип тримача краще розглядати дуже обережно.

На що звернути увагу перед купівлею тримача для смартфона