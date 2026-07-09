Бездротова зарядка в Škoda стала швидшою та не гріє телефон

Škoda представила нове покоління бездротової зарядки для автомобілів. Як повідомляє Škoda Storyboard, система працює за стандартом Qi2 Magnetic Power Profile, сумісна з Apple MagSafe і може заряджати пристрої з потужністю до 25 Вт.

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Телефон більше не треба “ловити” на зарядці

Одна з головних проблем звичайних бездротових зарядок в авто – неправильне положення смартфона. Водій кладе телефон у нішу, зарядка наче починається, але через зміщення котушок потужність падає, пристрій гріється або заряджання взагалі переривається.

Нова система Škoda вирішує цю проблему за допомогою магнітного кільця. Воно автоматично притягує телефон у правильне положення та утримує його на місці.

Це важливо для автомобіля. Під час руху телефон може зміщуватися через прискорення, гальмування або нерівності дороги. Магнітне центрування зменшує цей ризик і робить зарядку стабільнішою.

Потужність – до 25 Вт

Нова зарядка підтримує стандарт Qi2 і здатна видавати до 25 Вт. Для автомобільної бездротової зарядки це вже серйозний показник.

У попередніх поколіннях багато систем заряджали смартфон повільно. Часто телефон не стільки заряджався, скільки просто підтримував поточний рівень батареї, особливо якщо водій одночасно користувався навігацією, музикою та бездротовим Android Auto або Apple CarPlay.

Підвищена потужність має зробити зарядку практичнішою у щоденному використанні. Телефон можна буде не лише покласти “щоб не розряджався”, а реально підзарядити під час поїздки.

Активне охолодження – не дрібниця

Ще одна важлива зміна – активне охолодження. Воно потрібне для стабільної роботи смартфону.

Бездротова зарядка завжди створює тепло. Якщо телефон лежить неправильно, то він гріється ще сильніше. Коли температура піднімається, смартфон знижує потужність заряджання, щоб захистити батарею.

У новій системі Škoda повітряне охолодження допомагає відводити надлишкове тепло. Це дозволяє довше підтримувати високу потужність зарядки та менше навантажувати акумулятор смартфона.

Тобто телефон менше перегріватиметься в закритій ніші, особливо влітку.

Заряджати можна не лише телефон

Škoda зазначає, що нова система підходить не тільки для смартфонів. Магнітне позиціонування може також утримувати футляр бездротових навушників, якщо він підтримує відповідну зарядку або має сумісне магнітне кріплення.

Це корисна дрібниця для тих, хто часто їздить містом, користується навушниками поза авто і не хоче шукати кабель.

Фактично зарядна ніша в автомобілі поступово перетворюється на універсальне місце для дрібної електроніки, а не лише на поличку для смартфона.

Škoda першою в Європі вивела Qi2 у серійні авто

За словами компанії, Škoda стала першим автовиробником у Європі, який запровадив Qi2 з магнітним втримувачем у серійних автомобілях.

Розробку вели переважно у Млада-Болеславі. Команда пройшла шлях від першої концепції до серійного виробництва приблизно за 18 місяців. Для автомобільного компонента це швидкий темп, адже зазвичай такі проєкти потребують значно більше часу.

У Škoda також зазначають, що систему розробляли не лише для власних моделей. У майбутньому її можуть використовувати й інші бренди Volkswagen Group.

Чим Qi2 відрізняється від MagSafe

Qi2 базується на принципі магнітного вирівнювання, знайомому власникам iPhone за системою Apple MagSafe.

Головна різниця в тому, що MagSafe — це фірмова технологія Apple, а Qi2 є відкритим стандартом. Його можуть використовувати різні виробники смартфонів і аксесуарів.

Для користувачів Android це важливий момент. Навіть якщо телефон підтримує бездротову зарядку, він не завжди має вбудоване магнітне кріплення. У такому випадку можна використовувати сумісний чохол або просте магнітне кільце, щоб отримати точне позиціонування і максимальну ефективність заряджання.

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Зарядка адаптована під сучасні смартфони

Сучасні телефони стали більшими, а блоки камер — масивнішими. Через це деякі смартфони погано лежать на звичайних автомобільних зарядках: корпус стоїть під кутом, котушки зміщуються, а зарядка працює нестабільно.

У Škoda врахували це під час проєктування. Поверхню зарядної ніші адаптували під великі смартфони та виступаючі модулі камер.

Також систему інтегрували в центральну консоль так, щоб вона не псувала дизайн салону та не забирала зайвий простір.

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