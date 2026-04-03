ChatGPT з’явився в Apple CarPlay: нові можливості для водіїв

Щоб активувати функцію, потрібно під’єднати iPhone до Apple CarPlay та відкрити застосунок ChatGPT, пише AppleInsider. Далі достатньо обрати опцію “New voice chat” і дочекатися підтвердження готовності до діалогу. Після цього користувач може взаємодіяти з AI голосом – ставити запитання, отримувати підказки або навіть вести повноцінну розмову без необхідності друкувати текст.

Що вміє ChatGPT у CarPlay

Голосовий режим відкриває низку практичних сценаріїв використання під час поїздок. Наприклад, водій може отримати швидку інформацію, попросити допомогу з плануванням, обговорити ідеї або навіть практикувати іноземні мови в дорозі. У OpenAI зазначають, що саме такі сценарії є ключовими для використання AI в автомобілі.

Важливі обмеження: що ChatGPT не може

Попри інтеграцію, ChatGPT не отримав доступу до систем автомобіля. Він не може керувати клімат-контролем, змінювати музику чи взаємодіяти з налаштуваннями авто. Ці функції залишаються за Siri, яка глибоко інтегрована в екосистему Apple. Також існує ще одне обмеження: через політику Apple голосова активація ChatGPT відсутня. Це означає, що для кожної нової сесії користувачу потрібно вручну відкривати застосунок у CarPlay.

Чому це важливо для ринку

Поява ChatGPT у Apple CarPlay сигналізує про новий етап розвитку автомобільних технологій. Якщо раніше водії покладалися на вбудовані рішення, то тепер з’являється альтернатива у вигляді потужних AI-асистентів. Для бізнесу це відкриває нові сценарії використання штучного інтелекту – від персоналізованих сервісів до інтерактивної допомоги під час поїздок.