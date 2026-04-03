ChatGPT появился в Apple CarPlay: новые возможности для водителей

Чтобы активировать функцию, нужно подключить iPhone к Apple CarPlay и открыть приложение ChatGPT, пишет AppleInsider. Далее достаточно выбрать опцию “New voice chat” и дождаться подтверждения готовности к диалогу. После этого пользователь может взаимодействовать с AI голосом – задавать вопросы, получать подсказки или даже вести полноценный разговор без необходимости печатать текст.

Читайте также: Rheinmetall будет управлять микроавтобусами дистанционно

Что умеет ChatGPT в CarPlay

Голосовой режим открывает ряд практических сценариев использования во время поездок. Например, водитель может получить быструю информацию, попросить помощь с планированием, обсудить идеи или даже практиковать иностранные языки в дороге. В OpenAI отмечают, что именно такие сценарии являются ключевыми для использования AI в автомобиле.

Важные ограничения: что ChatGPT не может

Несмотря на интеграцию, ChatGPT не получил доступа к системам автомобиля. Он не может управлять климат-контролем, менять музыку или взаимодействовать с настройками авто. Эти функции остаются за Siri, которая глубоко интегрирована в экосистему Apple. Также существует еще одно ограничение: из-за политики Apple голосовая активация ChatGPT отсутствует. Это означает, что для каждой новой сессии пользователю нужно вручную открывать приложение в CarPlay.

Почему это важно для рынка

Появление ChatGPT в Apple CarPlay сигнализирует о новом этапе развития автомобильных технологий. Если раньше водители полагались на встроенные решения, то теперь появляется альтернатива в виде мощных AI-ассистентов. Для бизнеса это открывает новые сценарии использования искусственного интеллекта – от персонализированных сервисов до интерактивной помощи во время поездок.