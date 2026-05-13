Нове покоління Android Auto: Google представило масштабне оновлення інтерфейсу та ШІ-функцій

Ключовою зміною став перехід на мову дизайну Material 3 Expressive, повідомляє Carscoops. Головна особливість оновлення – адаптивність: інтерфейс розроблений так, щоб однаково привабливо виглядати на дисплеях будь-якої форми, від круглих екранів MINI до вигнутих широкоформатних панелей сучасних електромобілів.

Користувачі тепер можуть налаштовувати робочий стіл за допомогою віджетів “з першого погляду”. На панель приладів можна винести не лише навігаційні карти від краю до краю, а й персональні фото, прогноз погоди, улюблені контакти або ярлики для керування розумним будинком, наприклад, дистанційне відкриття гаражних воріт.

YouTube та розваги під час зупинок

Одним із найбільш очікуваних нововведень стала підтримка відео з YouTube у високій роздільній здатності. Ця функція з’явиться вже цього року в автомобілях BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda та Volvo. Система розроблена з урахуванням безпеки, оскільки перегляд відео доступний лише під час стоянки або зарядки електромобіля.

Щойно водій перемикає передачу та починає рух, зображення зникає, проте звук продовжує відтворюватися, дозволяючи слухати подкасти чи інтерв’ю без перерви. Окрім цього, для низки програм та преміальних аудіосистем додано підтримку просторового звуку Dolby Atmos.

Розумний помічник Gemini та вказівки в реальному часі

Штучний інтелект Gemini став центральною частиною оновлення. Тепер водії можуть ставити складні запитання, пов’язані з експлуатацією конкретної моделі авто – від значення індикаторів на приладовій панелі до практичних порад, наприклад, чи поміститься великий телевізор у багажник даного транспортного засобу.

Для автомобілів із вбудованими сервісами Google оновлено функціонал Google Maps. Використовуючи фронтальну камеру авто, система тепер надає вказівки щодо смуг руху в реальному часі, точно розуміючи положення машини на дорозі та завчасно інформуючи про необхідність перелаштування для з’їзду з магістралі.

