Apple CarPlay отримує підтримку AI-чатботів: що це означає для Android Auto

Йдеться про можливу появу в CarPlay таких сервісів, як ChatGPT та Gemini. Якщо розробники виконають вимоги Apple (зокрема відмовляться від відображення зображень і відео задля безпеки), їхні додатки зможуть працювати безпосередньо в автомобілі, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution.

Siri проти ChatGPT і Gemini: новий раунд

Формально це виглядає як велика свобода вибору для користувачів. Проте стратегія Apple складніша. Компанія вже уклала партнерство з Google, щоб використати технологічну базу Gemini для покращення власного голосового асистента Siri. Оновлена Siri стане стандартним AI-помічником у CarPlay.

Водночас сторонні чатботи, навіть якщо з’являться в системі, не зможуть бути варіантом “за замовчуванням”. Для них не підтримуватиметься голосова фраза активації — запустити ChatGPT чи Gemini можна буде лише вручну через відповідний застосунок. І тут ключовий момент: у реальних умовах водіння мало хто захоче шукати потрібну іконку на екрані. Apple розраховує, що зручність Siri залишить її головним інструментом у салоні авто.

Чи відповість Google?

Ситуація стає ще цікавішою, якщо поглянути на Android Auto. Наразі єдиним AI-чатботом, інтегрованим у платформу Google, є Gemini, і його розгортання досі триває. Частина користувачів усе ще працює зі старішим Google Assistant, який критикують за нестабільність. Поки що Google не анонсував підтримку сторонніх ШІ-застосунків у Android Auto. Тобто Apple фактично робить перший крок до відкритої екосистеми автомобільного штучного інтелекту, тоді як Google концентрується на власному продукті.

Коли чекати запуску

Наразі нова категорія застосунків доступна лише в бета-версії iOS 26.4. Повноцінний реліз очікується навесні. До того часу Apple має переконати ключових гравців ринку, зокрема OpenAI та Google, адаптувати свої AI-сервіси для CarPlay. Якщо це станеться, водії отримають альтернативу Siri прямо на екрані авто. Якщо ні — Apple все одно виграє, адже оновлена Siri вже готується до нового етапу розвитку.