Новое поколение Android Auto: Google представило масштабное обновление интерфейса и ИИ-функций

Ключевым изменением стал переход на язык дизайна Material 3 Expressive, сообщает Carscoops. Главная особенность обновления – адаптивность: интерфейс разработан так, чтобы одинаково привлекательно выглядеть на дисплеях любой формы, от круглых экранов MINI до изогнутых широкоформатных панелей современных электромобилей.

Читайте также: ChatGPT появился в Apple CarPlay: новые возможности для водителей

Пользователи теперь могут настраивать рабочий стол с помощью виджетов “с первого взгляда”. На панель приборов можно вынести не только навигационные карты от края до края, но и персональные фото, прогноз погоды, любимые контакты или ярлыки для управления умным домом, например, дистанционное открытие гаражных ворот.

YouTube и развлечения во время остановок

Одним из самых ожидаемых нововведений стала поддержка видео с YouTube в высоком разрешении. Эта функция появится уже в этом году в автомобилях BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda и Volvo. Система разработана с учетом безопасности, поскольку просмотр видео доступен только во время стоянки или зарядки электромобиля.

Как только водитель переключает передачу и начинает движение, изображение исчезает, однако звук продолжает воспроизводиться, позволяя слушать подкасты или интервью без перерыва. Кроме этого, для ряда программ и премиальных аудиосистем добавлена поддержка пространственного звука Dolby Atmos.

Умный помощник Gemini и указания в реальном времени

Искусственный интеллект Gemini стал центральной частью обновления. Теперь водители могут задавать сложные вопросы, связанные с эксплуатацией конкретной модели авто – от значения индикаторов на приборной панели до практических советов, например, поместится ли большой телевизор в багажник данного транспортного средства.

Для автомобилей со встроенными сервисами Google обновлен функционал Google Maps. Используя фронтальную камеру авто, система теперь предоставляет указания относительно полос движения в реальном времени, точно понимая положение машины на дороге и заблаговременно информируя о необходимости перестроения для съезда с магистрали.

Android Auto vs CarPlay: разные философии, но одна цель