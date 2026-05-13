Новое поколение Android Auto: Google представило масштабное обновление интерфейса и ИИ-функций

Android Auto стал еще удобнее
Ключевым изменением стал переход на язык дизайна Material 3 Expressive, сообщает Carscoops. Главная особенность обновления – адаптивность: интерфейс разработан так, чтобы одинаково привлекательно выглядеть на дисплеях любой формы, от круглых экранов MINI до изогнутых широкоформатных панелей современных электромобилей.
Пользователи теперь могут настраивать рабочий стол с помощью виджетов “с первого взгляда”. На панель приборов можно вынести не только навигационные карты от края до края, но и персональные фото, прогноз погоды, любимые контакты или ярлыки для управления умным домом, например, дистанционное открытие гаражных ворот.
YouTube и развлечения во время остановок
Одним из самых ожидаемых нововведений стала поддержка видео с YouTube в высоком разрешении. Эта функция появится уже в этом году в автомобилях BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda и Volvo. Система разработана с учетом безопасности, поскольку просмотр видео доступен только во время стоянки или зарядки электромобиля.
Как только водитель переключает передачу и начинает движение, изображение исчезает, однако звук продолжает воспроизводиться, позволяя слушать подкасты или интервью без перерыва. Кроме этого, для ряда программ и премиальных аудиосистем добавлена поддержка пространственного звука Dolby Atmos.
Умный помощник Gemini и указания в реальном времени
Искусственный интеллект Gemini стал центральной частью обновления. Теперь водители могут задавать сложные вопросы, связанные с эксплуатацией конкретной модели авто – от значения индикаторов на приборной панели до практических советов, например, поместится ли большой телевизор в багажник данного транспортного средства.
Для автомобилей со встроенными сервисами Google обновлен функционал Google Maps. Используя фронтальную камеру авто, система теперь предоставляет указания относительно полос движения в реальном времени, точно понимая положение машины на дороге и заблаговременно информируя о необходимости перестроения для съезда с магистрали.
Android Auto vs CarPlay: разные философии, но одна цель
- Противостояние Android Auto от Google и CarPlay выходит на новый уровень, поскольку следующая генерация системы от Apple обещает беспрецедентную интеграцию со всеми экранами авто, включая цифровую панель приборов и управление климат-контролем.
- Ключевым полем битвы стало внедрение искусственного интеллекта: пока Android Auto делает ставку на Gemini, конкурент готовит собственные инновации. Это заставляет обе компании превращать автомобильные интерфейсы в полноценные экосистемы, где ИИ становится главным ассистентом водителя в решении как технических, так и повседневных задач.