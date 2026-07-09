Беспроводная зарядка в Škoda стала быстрее и не нагревает телефон

Škoda представила новое поколение беспроводной зарядки для автомобилей. Как сообщает Škoda Storyboard, , система работает по стандарту Qi2 Magnetic Power Profile, совместима с Apple MagSafe и может заряжать устройства с мощностью до 25 Вт.

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Теперь не нужно больше “ловить” телефон на зарядке

Одна из главных проблем обычных беспроводных зарядок в автомобиле – неправильное положение смартфона. Водитель кладет телефон в нишу, зарядка вроде бы начинается, но из-за смещения катушек мощность падает, устройство нагревается или зарядка вообще прерывается.

Новая система Škoda решает эту проблему с помощью магнитного кольца. Оно автоматически притягивает телефон в правильное положение и удерживает его на месте.

Это важно для автомобиля. Во время движения телефон может смещаться из-за ускорений, торможений или неровностей дороги. Магнитное центрирование снижает этот риск и делает зарядку более стабильной.

Мощность – до 25 Вт

Новая зарядка поддерживает стандарт Qi2 и способна выдавать до 25 Вт. Для автомобильной беспроводной зарядки это уже серьезный показатель.

В предыдущих поколениях многие системы заряжали смартфон медленно. Часто телефон не столько заряжался, сколько просто поддерживал текущий уровень заряда батареи, особенно если водитель одновременно пользовался навигацией, музыкой и беспроводными системами Android Auto или Apple CarPlay.

Повышенная мощность должна сделать зарядку более практичной в повседневном использовании. Телефон можно будет не только положить “чтобы он не разряжался”, но и реально подзарядить во время поездки.

Активное охлаждение – не мелочь

Еще одно важное изменение – активное охлаждение. Оно необходимо для стабильной работы смартфона.

Беспроводная зарядка всегда выделяет тепло. Если телефон лежит неправильно, он нагревается еще сильнее. Когда температура повышается, смартфон снижает мощность зарядки, чтобы защитить аккумулятор.

В новой системе Škoda воздушное охлаждение помогает отводить избыточное тепло. Это позволяет дольше поддерживать высокую мощность зарядки и меньше нагружать аккумулятор смартфона.

То есть телефон будет меньше перегреваться в закрытой нише, особенно летом.

Заряжать можно не только телефон

Škoda отмечает, что новая система подходит не только для смартфонов. Магнитное крепление также может удерживать чехол беспроводных наушников, если он поддерживает соответствующую зарядку или имеет совместимое магнитное крепление.

Это полезная мелочь для тех, кто часто ездит по городу, пользуется наушниками вне автомобиля и не хочет искать кабель.

Фактически зарядная ниша в автомобиле постепенно превращается в универсальное место для мелкой электроники, а не только в полочку для смартфона.

Škoda первой в Европе внедрила Qi2 в серийные автомобили

По словам компании, Škoda стала первым автопроизводителем в Европе, внедрившим Qi2 с магнитным держателем в серийные автомобили.

Разработка велась преимущественно в Млада-Болеславе. Команда прошла путь от первой концепции до серийного производства примерно за 18 месяцев. Для автомобильного компонента это быстрый темп, ведь обычно такие проекты требуют значительно больше времени.

В Škoda также отмечают, что систему разрабатывали не только для собственных моделей. В будущем ее могут использовать и другие бренды Volkswagen Group.

Чем Qi2 отличается от MagSafe

Qi2 основан на принципе магнитного выравнивания, знакомом владельцам iPhone по системе Apple MagSafe.

Главное отличие заключается в том, что MagSafe – это фирменная технология Apple, а Qi2 – открытый стандарт. Его могут использовать различные производители смартфонов и аксессуаров.

Для пользователей Android это важный момент. Даже если телефон поддерживает беспроводную зарядку, он не всегда имеет встроенное магнитное крепление. В таком случае можно использовать совместимый чехол или простое магнитное кольцо, чтобы обеспечить точное позиционирование и максимальную эффективность зарядки.

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Зарядка адаптирована под современные смартфоны

Современные телефоны стали больше, а камерные модули – массивнее. Из-за этого некоторые смартфоны плохо лежат на обычных автомобильных зарядках: корпус стоит под углом, катушки смещаются, а зарядка работает нестабильно.

В Škoda учли это при проектировании. Поверхность зарядной ниши адаптировали под большие смартфоны и выступающие модули камер.

Также систему интегрировали в центральную консоль так, чтобы она не портила дизайн салона и не занимала лишнее пространство.

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