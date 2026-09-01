Mazda готовит масштабные изменения для четырех крупнейших кроссоверов

Mazda в последние годы активно расширяет присутствие в более высоких сегментах рынка. Для этого компания создала новую заднеприводную платформу с продольным расположением силовых агрегатов и рядными шестицилиндровыми двигателями под названием Mazda Large Architecture. На ее основе появились четыре модели: CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Однако коммерческие результаты оказались слабее ожиданий, сообщает Carscoops. В течение 2025 финансового года Mazda продала в мире всего 150 637 автомобилей на этой платформе, в то время как запланированный показатель составлял 200 000 машин. Особенно важен для Mazda рынок США, где реализуется более половины автомобилей компании, созданных на этой архитектуре.

Обновление будет масштабнее обычного рестайлинга

Генеральный директор Mazda Масахиро Моро в интервью японской газете Chugoku Shimbun заявил, что компания готовит комплексные изменения для четырех моделей.

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"Мы внесем изменения в экстерьер, интерьер и силовой агрегат, а также внедрим модернизации в беспрецедентном на сегодня масштабе", – сказал Моро.

Вероятно, речь идет не только о традиционном обновлении дизайна внутри жизненного цикла. Ранее финансовый директор компании Джеффри Гайтон также подтвердил, что Mazda уже работает над усовершенствованиями своих крупных кроссоверов, особенно учитывая ситуацию на американском рынке.

Mazda CX-90

Новые двигатели могут стать частью перемен

Одной из интереснейших частей будущего обновления могут стать силовые агрегаты. Mazda продолжает разработку технологии Skyactiv-Z, которая должна прийти на смену нынешнему поколению бензиновых двигателей. Пока компания не раскрывает технических деталей по возможному применению Skyactiv-Z в крупных кроссоверах.

В то же время Mazda уже заявляла, что технология не ограничится только четырехцилиндровыми двигателями. Это потенциально может позволить производителю модернизировать силовые установки CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 и сделать их более конкурентоспособными на фоне современных гибридных моделей.

Mazda хочет сделать CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 флагманами

Несмотря на более слабые ожидания продажи, Mazda не планирует отказываться от стратегии выхода в более высокий ценовой сегмент. Напротив, компания хочет усилить позиционирование своих крупных кроссоверов.

"Мы разработаем эти модели в продуктах, которые люди будут узнавать как флагманы Mazda. Это займет время, но мы точно добьемся успеха", – заявил Масахиро Моро.

Сроки масштабного обновления пока не объявлены. Все четыре модели могут получить изменения не одновременно. Самой старшей среди них является Mazda CX-60, дебютировавшая в 2022 году. CX-70 вышла на североамериканский рынок в 2024 году, в то время как CX-80 и CX-90 также остаются относительно новыми моделями. Ожидается, что детали грядущих изменений Mazda будет раскрывать постепенно.