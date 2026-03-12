Тест-драйв Mazda CX-60 2026: новая подвеска, новый характер

Два года назад модель CX-60 стала для Mazda стратегической заявкой в премиум-сегменте. Продольный мотор, заднеприводная архитектура, рядная “шестерка” – все это звучало как прямой вызов BMW. Но первые партии имели нюансы: жестковатую подвеску, нервную работу автомата на малых скоростях.

В 2025-м японцы не косметически подлатали модель, а серьезно доработали. И, что важно для украинского покупателя, сделали ее более доступной.

Дизайн: минимум изменений, максимум внимания

Философия Kodo в CX-60 и раньше выглядела убедительно. Длинный капот, сдвинутая назад кабина, короткий передний свес – классическая компоновка, которую в сегменте встретишь нечасто. Поэтому рестайлинг не изменил внешне ничего – японцы считают, что и так все идеально.

Главная новость в 2025 модельном году – новый цвет Zircon Sand, который сразу стал “магнитом” для взглядов. Это некий песчаный металлик, который на солнце переливается от сероватого до желтовато-зеленого.

Черные глянцевые 20-дюймовые легкосплавные диски, черная решетка и зеркала – привилегия версии PREMIUM-SPORT, в других комплектациях диски серебристые, решетка хромированная, а зеркала – в цвет кузова. Поэтому отличить максимальную комплектацию от других очень просто с первого взгляда.

Габариты остались без изменений: 4745 мм в длину, 1890 мм в ширину и колесная база 2870 мм. Это полноценный среднеразмерный SUV, конкурент Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Subaru Forester.

Салон: классика против сенсорной моды

Интерьер CX-60 тоже не претерпел радикальных изменений – и это скорее плюс. Здесь сохранены физические кнопки климата, отдельный блок управления, шайба Commander Control. В то время, когда большинство производителей переносят все в сенсорные меню, Mazda оставила эргономику традиционной.

Перед водителем – 12,3-дюймовая цифровая панель и 12,3-дюймовый центральный дисплей. Проекционный экран Active Driving Display показывает не только скорость, но и отметки активного круиз-контроля и стрелки навигации.

Отдельная “фишка” – система персонализации водителя. Если автомобилем пользуется несколько человек, они могут настроить посадку и запомнить собственные параметры – рост и положение глаз, громкость аудиосистемы и температуру в салоне. Поэтому каждый раз, когда другой водитель садится за руль, Mazda узнает его по лицу и автоматически настраивает сиденья, руль, зеркала и проекцию.

Дизайн интерьера может показаться сдержанным или даже консервативным, но качество исполнения – бесспорно. Материалы – настоящая кожа Nappa в топовых версиях, мягкие панели, аккуратные швы. Ощущение добротной, дорогой машины, которая не устареет за несколько лет.

Из минусов – второй ряд не слишком просторный. Из-за продольного мотора и трансмиссионного тоннеля места для ног не так много, как ожидаешь от почти 4,75 м кузова. Зато багажник – 570 л, а со сложенными сиденьями доходит до 1726 л.

Подвеска: главная революция

В Mazda CX-60 главная интрига – обновленная подвеска. Инженеры переделали ее так, чтобы пружины и амортизаторы работали максимально “чисто” – без лишних поперечных движений и паразитных колебаний.

Задача проста: кузов должен двигаться плавно, а водитель – четко чувствовать дорогу.

Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах. Благодаря продольному расположению двигателя инженеры получили больше пространства и смогли сделать рычаги длиннее. Это добавляет стабильности в поворотах и уверенности на неровностях. В версии 2025 года геометрию еще доработали – реакции на руль стали точнее, автомобиль лучше держит траекторию.

Задняя многорычажная подвеска создавалась с использованием опыта разработки спорткара Mazda MX-5. Здесь сделали ставку на комфорт без потери управляемости. Часть резиновых элементов заменили металлическими шарнирами – благодаря этому усилия от колес передаются к кузову более линейно, а ощущение руля становится “более живым”.

В 2025 году заднюю часть переделали серьезнее: убрали стабилизатор поперечной устойчивости, увеличили ход подвески, установили более мягкие пружины и более жесткие амортизаторы. На практике это означает меньше тряски на волнистом асфальте и лучший контакт шин с дорогой.

Добавьте сюда жесткие алюминиевые опоры подвески – и получите кроссовер, который едет собранно, тихо и уверенно. На прямой CX-60 стабильна, в поворотах – прогнозируемая, а на разбитой дороге не превращается в “качели”.

Именно так в Mazda трактуют философию Jinba Ittai – когда автомобиль и водитель работают как одно целое, без лишних движений и нервных реакций.

Двигатели: 2,5 или рядная “шестерка”?

В Украине доступны два бензиновых мотора: менее мощный, но проверенный турбированный 2,5 Skyactiv-G на 188 л.с., развиваемых при 250 Нм. С ним “шестидесятка” набирает первую сотню за 10,2 секунды. Как для большого кроссовера, претендующего на премиальность, не очень.



Но ведь для чего здесь такой длинный капот? Конечно, для рядной “шестерки”! Именно такая стоит на тестовом авто, и это уже совсем другая “музыка”. Объем двигателя – 3,3 литра, дополнены турбиной и электромотором в коробке передач (гибрид MHEV48), вместе развивают уже 284 л.с., а крутящий момент вызывает уважение – 450 Нм.

С ним 0–100 км/ч набираем за 6,9 секунды, причем первые из них тратятся на разгон этих цилиндров и распространение басовитого звука. А вот дальше уже – настоящая песня. Особенно в спорт-режиме. Кстати, режимов здесь немного – всего три. Кроме спортивного, есть внедорожный и обычный. И разница между ними достаточно ощутима, даже на слух.

Коробка передач – 8-ступенчатый автомат без гидротрансформатора, вместо которого используется многодисковая муфта. На мой взгляд, программное обновление коробки после рестайла сделало переключение более плавным и менее “дерганым”.

Мягкий гибрид MHEV48 использует рекуперацию и небольшую 0,33 кВт-ч батарею. По ощущениям трудно уловить, как именно этот моторчик помогает огромной машине. Но об этом можно узнать благодаря бортовому компьютеру: на трассе он показывает средний расход 9,5 л/100 км, в городе – около 11 л. Если ехать активно – 12 и больше.

Но главное здесь – не цифры расхода, а ощущения. Рядная “шестерка” звучит и тянет так, как раньше “ревели” огромные многоцилиндровые внедорожники. Мед для ушей настоящих ценителей многорядных моторов.

Безопасность и цена

CX-60 получила 5 звезд EuroNCAP, и недаром. Уже в стартовой комплектации авто оснащено комплексом i-Activsense: автоматическое торможение, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз и круговой обзор. В высших комплектациях добавляются только слежение за препятствиями на перекрестке и усталость водителя (последнюю частенько отключают). А вот что стало лучше по сравнению с дорестайлом – машина уже не предупреждает надоедливым писком о превышении скорости, которое “увидела” на дорожных знаках.

Интеллектуальный свет вырезает встречные авто и подсвечивает пешеходов. Ночью это реально добавляет уверенности.

Стартовая цена – менее двух миллионов гривен (1 939 000 грн, или $44 700) за версию с 2,5-литровым мотором в начальном уровне комплектации.

Ну а топ-версия PREMIUM-SPORT оценена в 2 664 000 грн, то есть $61 400. Для автомобиля с продольным мотором, полным приводом и такой комплектацией – это конкурентный уровень. Если еще остались авто 2025 года – они несколько дешевле (нужно спрашивать у дилеров).

Вывод

Обновленная Mazda CX-60 перестала быть “спортсменом с жестким характером” и стала универсальным премиальным кроссовером с драйверской ДНК.

Она комфортнее, тише, плавнее. При этом осталась одной из самых эмоциональных в классе. Да, второй ряд не рекордный, расход топлива не дизельный, а дизайн салона не ультрасовременный сенсорный. Но по сумме качеств это один из самых интересных выборов в сегменте.

Если нужен большой семейный SUV с характером, который не превращается в безликий “гаджет на колесах” – CX-60 2026 года стоит внимания. Особенно в цвете Zircon Sand.

Фото Анны Слоницкой.