Тест-драйв Mazda CX-60 2026: нова підвіска, новий характер

Два роки тому модель CX-60 стала для Mazda стратегічною заявкою в преміум-сегменті. Поздовжній мотор, задньопривідна архітектура, рядна “шістка” — усе це звучало як прямий виклик BMW. Але перші партії мали нюанси: жорсткувату підвіску, нервову роботу автомата на малих швидкостях.

У 2025-му японці не косметично підлатали модель, а серйозно допрацювали. І, що важливо для українського покупця, зробили її доступнішою.

Дизайн: мінімум змін, максимум уваги

Філософія Kodo у CX-60 і раніше виглядала переконливо. Довгий капот, зсунута назад кабіна, короткий передній звис — класичне компонування, яку в сегменті зустрінеш нечасто. Тож рестайлінг не змінив зовні нічого – японці вважають, що і так все ідеально.

Головна новина у 2025 модельному році — новий колір Zircon Sand, який одразу став “магнітом” для поглядів. Це такий собі піщаний металік, який на сонці переливається від сіруватого до жовтувато-зеленого.

Чорні глянцеві 20-дюймові легкосплавні диски, чорна решітка та дзеркала – привілей версії PREMIUM-SPORT, в інших комплектаціях диски сріблясті, решітка хромована, а дзеркала – у колір кузова. Тож відрізнити максимальну комплектацію він інших дуже просто з першого погляду.

Габарити залишилися без змін: 4745 мм у довжину, 1890 мм у ширину та колісна база 2870 мм. Це повноцінний середньорозмірний SUV, конкурент Mitsubishi Outlander, Honda CR-V та Subaru Forester.

Салон: класика проти сенсорної моди

Інтер’єр CX-60 теж не зазнав радикальних змін — і це радше плюс. Тут збережено фізичні кнопки клімату, окремий блок керування, шайбу Commander Control. У час, коли більшість виробників переносять усе в сенсорні меню, Mazda залишила ергономіку традиційною.

Перед водієм — 12,3-дюймова цифрова панель та 12,3-дюймовий центральний дисплей. Проєкційний екран Active Driving Display показує не лише швидкість, але й позначки активного круїз-контролю та стрілки навігації.

Окрема “фішка” — система персоналізації водія. Якщо автомобілем користується кілька людей, кожен може налаштувати посадку та запамʼятати власні параметри – зріст і положення очей, гучність аудіосистеми та температуру в салоні. Тож щоразу, коли інший водій сідає за кермо, Mazda впізнає його за обличчям та автоматично налаштовує сидіння, кермо, дзеркала та проєкцію.

Дизайн інтерʼєру може здатися стриманим або навіть консервативним, але якість виконання — беззаперечна. Матеріали — справжня шкіра Nappa у топових версіях, м’які панелі, акуратні шви. Відчуття добротної, дорогої машини, яка не застаріє за кілька років.

З мінусів — другий ряд не надто просторий. Через поздовжній мотор і трансмісійний тунель місця для ніг не так багато, як очікуєш від майже 4,75 м кузова. Зате багажник — 570 л, а зі складеними сидіннями доходить до 1726 л.

Підвіска: головна революція

У Mazda CX-60 головна інтрига — оновлена підвіска. Інженери переробили її так, щоб пружини й амортизатори працювали максимально “чисто” — без зайвих поперечних рухів і паразитних коливань.

Завдання просте: кузов має рухатись плавно, а водій — чітко відчувати дорогу.

Передня підвіска — на подвійних поперечних важелях. Завдяки поздовжньому розташуванню двигуна інженери отримали більше простору і змогли зробити важелі довшими. Це додає стабільності в поворотах і впевненості на нерівностях. У версії 2025 року геометрію ще доопрацювали — реакції на кермо стали точнішими, автомобіль краще тримає траєкторію.

Задня багатоважільна підвіска створювалась із використанням досвіду розробки спорткара Mazda MX-5. Тут зробили ставку на комфорт без втрати керованості. Частину гумових елементів замінили металевими шарнірами — завдяки цьому зусилля від коліс передаються до кузова більш лінійно, а відчуття керма стає “живішим”.

У 2025 році задню частину переробили серйозніше: прибрали стабілізатор поперечної стійкості, збільшили хід підвіски, встановили м’якші пружини та жорсткіші амортизатори. На практиці це означає менше трясіння на хвилястому асфальті й кращий контакт шин з дорогою.

Додайте сюди жорсткі алюмінієві опори підвіски — і отримаєте кросовер, який їде зібрано, тихо і впевнено. На прямій CX-60 стабільна, у поворотах — прогнозована, а на розбитій дорозі не перетворюється на “гойдалку”.

Саме так у Mazda трактують філософію Jinba Ittai — коли автомобіль і водій працюють як одне ціле, без зайвих рухів і нервових реакцій.

Двигуни: 2,5 чи рядна “шістка”?

В Україні доступні два бензинові мотори: менш потужний, але перевірений турбований 2,5 Skyactiv-G на 188 к.с., що розвиваються при 250 Нм. З ним “шістдесятка” набирає першу сотню за 10,2 секунди. Як для великого кросовера, що претендує на преміальність, не дуже.



Але ж для чого тут такий довгий капот? Звісно, для рядної “шістки”! Саме така стоїть на тестовому авто, і це вже зовсім інша “музика”. Обʼєм двигуна – 3,3 літра, доповнені турбіною та електромотором в коробці передач (гібрид MHEV48), разом розвивають вже 284 к.с., а крутний момент викликає повагу – 450 Нм.

З ним 0–100 км/год набираємо за 6,9 секунди, причому перші з них витрачаються на розганяння цих циліндрів та поширення басовитого звуку. А от далі вже – справжня пісня. Особливо у спорт-режимі. До речі, режимів тут небагато – всього три. Окрім спортивного, є позашляховий та звичайний. І різниця між ними досить відчутна, навіть на слух.

Коробка передач – 8-ступеневий автомат без гідротрансформатора, замість якого використовується багатодискова муфта. На мій погляд, програмне оновлення коробки після рестайлу зробило перемикання плавнішим і менш “смиканим”.

М’який гібрид MHEV48 використовує рекуперацію та невеличку 0,33 кВт·год батарею. За відчуттям важко вловити, як саме цей моторчик допомагає величезній машині. Але про це можна дізнатись завдяки бортовому компʼютеру: на трасі він показує середню витрату 9,5 л/100 км, у місті — близько 11 л. Якщо їхати активно — 12 і більше.

Але головне тут — не цифри витрати, а відчуття. Рядна “шістка” звучить і тягне так, як раніше “ревіли” величезні багатоциліндрові позашляховики. Мед для вух справжніх поціновувачів багаторядних моторів.

Безпека та ціна

CX-60 має 5 зірок EuroNCAP, і недарма. Уже в стартовій комплектації авто оснащене комплексом i-Activsense: автоматичне гальмування, утримання в смузі, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз та круговий огляд. У вищих комплектаціях додаються лише слідкування за перешкодами на перехресті та втому водія (останню частенько відмикають). А от що стало краще порівно з дорестайлом – машина вже не попереджає набридливим писком про перевищення швидкості, яке “побачила” на дорожніх знаках.

Інтелектуальне світло вирізає зустрічні авто та підсвічує пішоходів. Уночі це реально додає впевненості.

Стартова ціна — менш як два мільйони гривень (1 939 000 грн, або $44 700) за версію з 2,5-літровим мотором в початковому рівні комплектації.

Ну а топ-версія PREMIUM-SPORT оцінена у 2 664 000 грн, тобто $ 61 400. Для автомобіля з поздовжнім мотором, повним приводом і такою комплектацією — це конкурентний рівень. Якщо ще залишились авто 2025 року – вони дещо дешевше (потрібно питати у дилерів).

Висновок

Оновлена Mazda CX-60 перестала бути “спортсменом з жорстким характером” і стала універсальним преміальним кросовером із драйверською ДНК.

Вона комфортніша, тихіша, плавніша. Водночас залишилася однією з найбільш емоційних у класі. Так, другий ряд не рекордний, витрата пального не дизельна, а дизайн салону не ультрасучасний сенсорний. Але за сумою якостей це один із найцікавіших виборів у сегменті.

Якщо потрібен великий сімейний SUV із характером, який не перетворюється на безликий “гаджет на колесах” — CX-60 2026 року варта уваги. Особливо у кольорі Zircon Sand.

Фото Анни Слоніцької.