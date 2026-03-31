Механическая коробка передач в автомобилях уходит в прошлое: она стала опцией

Последние данные показывают: в Великобритании механические трансмиссии уже не просто теряют популярность – их количество фактически сократилось почти вдвое за пять лет. И эта тенденция только набирает обороты, пишет Carscoops.

Меньше четверти рынка: статистика говорит сама за себя

Согласно исследованию CarGurus, в 2026 году только 67 моделей новых автомобилей на британском рынке предлагаются с механической коробкой передач. Для сравнения, еще год назад таких моделей было 82, а десять лет назад – в разы больше. Сегодня доля “механики” упала до менее чем 25% от общего количества новых авто.

Зато автоматические трансмиссии фактически доминируют: из примерно 300 моделей около 225 доступны исключительно с “автоматом”. Это не случайность, а закономерный результат изменений в структуре рынка. Кроссоверы, гибриды и электромобили, которые сейчас формируют основной спрос, практически не предусматривают использование механической коробки передач.

Бренды массово отказываются от “трех педалей”

Еще один показательный сигнал – решение автопроизводителей полностью отказываться от механических трансмиссий. Например, MINI и Honda уже прекратили предлагать такие версии в Великобритании. К ним присоединяются и другие крупные игроки, среди которых Mercedes-Benz и Volvo. Для этих брендов будущее уже четко определено – это автоматические трансмиссии и электрификация. Причины очевидны: современные “автоматы” стали быстрее, плавнее и экономичнее. Они лучше подходят для городского трафика и легче интегрируются с электронными системами помощи водителю.

Электрификация как главный драйвер изменений

Ключевым фактором упадка механики является электрификация. Электромобили по своей природе не требуют многоступенчатых коробок передач, а гибриды часто используют вариаторы или планетраные системы. В такой реальности механическая коробка выглядит не просто устаревшей, а технически нецелесообразной. Она усложняет конструкцию, не дает преимуществ в расходе топлива и не соответствует современным требованиям к комфорту.

Есть ли будущее у механики?

Несмотря на общий спад, механическая коробка передач еще не исчезла полностью. Она остается важной для энтузиастов и продолжает жить в отдельных нишах. Например, такие модели как Mazda MX-5 или Porsche 911 GT3 до сих пор предлагают “чистый” водительский опыт. Кроме того, бюджетные хэтчбеки и некоторые кроссоверы все еще сохраняют механику как более дешевую альтернативу автомату. А на вторичном рынке выбор таких авто остается огромным.