Механічна коробка передач в авто відходить у минуле: тепер це опція

Останні дані показують: у Великій Британії механічні трансмісії вже не просто втрачають популярність – їх кількість фактично скоротилася майже вдвічі за п’ять років. І ця тенденція лише набирає обертів, пише Carscoops.

Менше чверті ринку: статистика говорить сама за себе

Згідно з дослідженням CarGurus, у 2026 році лише 67 моделей нових автомобілів на британському ринку пропонуються з механічною коробкою передач. Для порівняння, ще рік тому таких моделей було 82, а десять років тому – в рази більше. Сьогодні частка “механіки” впала до менш ніж 25% від загальної кількості нових авто.

Натомість автоматичні трансмісії фактично домінують: із приблизно 300 моделей близько 225 доступні виключно з “автоматом”. Це не випадковість, а закономірний результат змін у структурі ринку. Кросовери, гібриди та електромобілі, які зараз формують основний попит, практично не передбачають використання механічної коробки передач.

Бренди масово відмовляються від “трьох педалей”

Ще один показовий сигнал – рішення автовиробників повністю відмовлятися від механічних трансмісій. Наприклад, MINI та Honda вже припинили пропонувати такі версії у Великій Британії. До них приєднуються й інші великі гравці, серед яких Mercedes-Benz та Volvo. Для цих брендів майбутнє вже чітко визначене – це автоматичні трансмісії та електрифікація. Причини очевидні: сучасні “автомати” стали швидшими, плавнішими та економічнішими. Вони краще підходять для міського трафіку та легше інтегруються з електронними системами допомоги водієві.

Електрифікація як головний драйвер змін

Ключовим фактором занепаду механіки є електрифікація. Електромобілі за своєю природою не потребують багатоступеневих коробок передач, а гібриди часто використовують варіатори або планетрані системи. У такій реальності механічна коробка виглядає не просто застарілою, а технічно недоцільною. Вона ускладнює конструкцію, не дає переваг у витраті палива та не відповідає сучасним вимогам до комфорту.

Чи є майбутнє у механіки?

Попри загальний спад, механічна коробка передач ще не зникла повністю. Вона залишається важливою для ентузіастів і продовжує жити в окремих нішах. Наприклад, такі моделі як Mazda MX-5 або Porsche 911 GT3 досі пропонують “чистий” водійський досвід. Крім того, бюджетні хетчбеки та деякі кросовери все ще зберігають механіку як дешевшу альтернативу автомату. А на вторинному ринку вибір таких авто залишається величезним.