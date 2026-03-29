Електромобілі до $10 000: що реально купити в Україні у 2026 році

Редакція Auto24 зібрала п’ять перевірених моделей, які вже давно присутні на вторинному ринку, мають зрозумілу техніку та не вимагають складного чи дорогого обслуговування.

Nissan Leaf I

Саме ця модель зробила електрокари масовими, і сьогодні її головна перевага – доступність. Leaf першого покоління приваблює простою конструкцією та відносно недорогим обслуговуванням. Його електромотор надійний і не створює серйозних проблем, а головна “фішка” – величезна кількість запчастин і донорів на ринку. Це робить його одним із найменш ризикованих електрокарів у бюджеті до $10 000. Єдиний нюанс, деградація батареї, але для міста запасу ходу зазвичай вистачає.

BMW i3

BMW i3 – один із найнестандартніших електрокарів у цьому сегменті. Його кузов побудований з використанням карбону, що вже саме по собі виглядає футуристично навіть сьогодні. Головна особливість i3 – легкість, керованість і преміальне відчуття від водіння. Електромотор на 170 к.с. тут відчувається дуже жвавим, а отже це варіант для тих, хто хоче не просто економити, а ще й отримувати задоволення від керування. Мінус – дещо дорожчі запчастини та обслуговування, ніж у масових моделей.

Renault Zoe

Renault Zoe – один із найпопулярніших електрокарів у Європі, який добре прижився і в Україні, адже його головна перевага – це ефективність. Zoe має непоганий запас ходу для свого класу (з батареєю на 41 кВт-год) та економно витрачає заряд. Крім того, він досить простий у конструкції, що позитивно впливає на витрати на обслуговування. Це раціональний вибір для міста, де важлива кожна гривня.

Fiat 500e

Маленький, яскравий і дуже маневрений, Fiat 500e ідеально підходить для щільного міського трафіку. Його головна риса – зовнішність і компактність. При цьому електромотор забезпечує достатню динаміку для міста. Це варіант для тих, хто хоче не просто дешевий транспорт, а стильний електрокар з характером. Але варто враховувати, що практичність тут обмежена, і Fiat 500e чудово підійде як другий автомобіль у сім’ї.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf – ідеальний варіант для тих, хто хоче електромобіль, але не готовий звикати до чогось радикально нового. Це звичайний Golf, тільки електричний. І саме в цьому його головна фішка: знайома ергономіка, якісні матеріали та збалансоване шасі. Електромотор працює плавно, а сама машина добре підходить як універсальний варіант на кожен день. Це один із найбільш “непомітних” переходів на електротягу.

Висновок: який електрокар до $10 000 обрати

У бюджеті до $10 000 електромобілі – це цілком реальна альтернатива бензиновим авто для міста. Якщо потрібен максимально простий і дешевий варіант варто дивитися у бік Nissan Leaf. Водночас якщо хочеться більше емоцій – підійде BMW i3, або Fiat 500e. Для універсальності та звичності слід розглядати Renault Zoe чи Volkswagen e-Golf.