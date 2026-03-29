Електромобілі до $10 000: що реально купити в Україні у 2026 році

Обираємо електромобіль до 10 тисяч доларів
Редакція Auto24 зібрала п’ять перевірених моделей, які вже давно присутні на вторинному ринку, мають зрозумілу техніку та не вимагають складного чи дорогого обслуговування.
Читайте також: Найкращі нові авто для жінок в Україні у 2026 році: доступні, стильні та безпечні варіанти
Nissan Leaf I
Саме ця модель зробила електрокари масовими, і сьогодні її головна перевага – доступність. Leaf першого покоління приваблює простою конструкцією та відносно недорогим обслуговуванням. Його електромотор надійний і не створює серйозних проблем, а головна “фішка” – величезна кількість запчастин і донорів на ринку. Це робить його одним із найменш ризикованих електрокарів у бюджеті до $10 000. Єдиний нюанс, деградація батареї, але для міста запасу ходу зазвичай вистачає.
BMW i3
BMW i3 – один із найнестандартніших електрокарів у цьому сегменті. Його кузов побудований з використанням карбону, що вже саме по собі виглядає футуристично навіть сьогодні. Головна особливість i3 – легкість, керованість і преміальне відчуття від водіння. Електромотор на 170 к.с. тут відчувається дуже жвавим, а отже це варіант для тих, хто хоче не просто економити, а ще й отримувати задоволення від керування. Мінус – дещо дорожчі запчастини та обслуговування, ніж у масових моделей.
Також цікаво: Скільки коштує проїхати 100 кілометрів у 2026 році на бензині, дизелі, газу чи електро
Renault Zoe
Renault Zoe – один із найпопулярніших електрокарів у Європі, який добре прижився і в Україні, адже його головна перевага – це ефективність. Zoe має непоганий запас ходу для свого класу (з батареєю на 41 кВт-год) та економно витрачає заряд. Крім того, він досить простий у конструкції, що позитивно впливає на витрати на обслуговування. Це раціональний вибір для міста, де важлива кожна гривня.
Fiat 500e
Маленький, яскравий і дуже маневрений, Fiat 500e ідеально підходить для щільного міського трафіку. Його головна риса – зовнішність і компактність. При цьому електромотор забезпечує достатню динаміку для міста. Це варіант для тих, хто хоче не просто дешевий транспорт, а стильний електрокар з характером. Але варто враховувати, що практичність тут обмежена, і Fiat 500e чудово підійде як другий автомобіль у сім’ї.
Volkswagen e-Golf
Volkswagen e-Golf – ідеальний варіант для тих, хто хоче електромобіль, але не готовий звикати до чогось радикально нового. Це звичайний Golf, тільки електричний. І саме в цьому його головна фішка: знайома ергономіка, якісні матеріали та збалансоване шасі. Електромотор працює плавно, а сама машина добре підходить як універсальний варіант на кожен день. Це один із найбільш “непомітних” переходів на електротягу.
Нагадаємо: Яке авто вибрати для таксі: поради та приклади моделей
Висновок: який електрокар до $10 000 обрати
У бюджеті до $10 000 електромобілі – це цілком реальна альтернатива бензиновим авто для міста. Якщо потрібен максимально простий і дешевий варіант варто дивитися у бік Nissan Leaf. Водночас якщо хочеться більше емоцій – підійде BMW i3, або Fiat 500e. Для універсальності та звичності слід розглядати Renault Zoe чи Volkswagen e-Golf.