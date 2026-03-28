Найкращі нові авто для жінок в Україні у 2026 році: доступні, стильні та безпечні варіанти

Редакція Auto24 зібрала актуальний список моделей, які добре підходять для щоденного міського використання, а також поєднують необхідний комфорт, економічність і сучасні технології.

Це не “жіночі авто” у стереотипному сенсі, а практичні, зручні та стильні рішення, які є найкращими для ролі першого автомобіля.

Компактні легкові: ідеальні для міста

Hyundai i10

Компактні хетчбеки на кшталт Hyundai i10 залишаються одними з найзручніших авто для міста. Їх головна фішка – зручні габарити та легкість керування, що ідеально підходить для тісних парковок і щільного трафіку.

В Україні Hyundai i10 коштує від 710 700 гривень (від $16 179) й пропонується у чотирьох комплектаціях.

Модель доступна з атмосферними двигунами об’ємом 1.0 та 1.2 літра потужністю 67 та 84 к.с. відповідно. Це цілком надійні та економні агрегати, які працюють в парі з 5-ступеневою “механікою”, або роботизованою АКПП.

Škoda Fabia / SEAT Ibiza

Škoda Fabia традиційно залишається одним із найбільш варіантів у своєму класі, що важливо навіть при купівлі нового автомобіля. Вона пропонує прості та перевірені мотори – 1.0 MPI, 1.0 TSI та 1.5 TSI в парі з механічною або надійною роботизованою КПП DSG, хорошу ергономіку і місткий салон. За цю модель українські дилери просять від 811 250 гривень ($18 510).

Водночас SEAT Ibiza робить ставку на емоції й пропонує більш яскравий дизайн і трохи драйвовіші налаштування шасі. Крім того, нещодавно в Україні презентували рестайлінгову версію, яка доступна з атмосферним двигуном 1.6 TSI в парі з МКПП чи класичним “автоматом”, або трициліндровим 1.0 TSI та 7-ступеневим роботом DSG. Ціна SEAT Ibiza починається від 858 642 гривень (19 591 долар).

Suzuki Swift

Suzuki Swift давно має репутацію одного з найбільш безпроблемних компактних автомобілів. Його перевага – простий атмосферний 1,2-літровий трициліндровий мотор з м’яким гібридом на 83 к.с. та “механікою” чи варіатором, що добре підходить для міста.

Авто легке, має яскравий дизайн, економічне і дуже передбачуване в керуванні, а ці якості роблять його ідеальним варіантом для щоденної експлуатації без зайвих витрат. Цей хетчбек пропонується за ціною від 856 500 гривень (19 463 доларів).

Citroёn C3

Citroёn C3 – модель орієнтована на комфорт. Його м’яка підвіска нормально справляється з українськими дорогами, а незвичний дизайн виділяє автівку серед конкурентів.

C3 доступний з 1,2-літровим агрегатом PureTech на 100 к.с. в парі з МКПП, або у гібридному виконанні з цим же агрегатом та 6-ступеневою роботизованою АКПП. Це хороший варіант для тих, хто хоче щось стильне і не таке, як у всіх за досить доступною ціною від 807 800 грн (від 18 389 доларів).

Кросовери: практичність та вища посадка

Renault Kardian

Renault Kardian зберігає усі переваги хетчбека, але також має вищий кліренс та більш кросоверний характер. Його ключова перевага – це один із найдоступніших нових SUV на ринку, який виглядає дещо дорожче, ніж коштує.

Його ціна з врахуванням програми кредитування починається від 720 300 гривень, що еквівалентно 16 400 доларів. Модель доступна виключно з 1,0-літровим трициліндровим мотором з МКПП або варіатором.

MG ZS

MG ZS приваблює насамперед ціною та оснащенням. За відносно невеликі гроші покупець отримує просторий салон, високий кліренс і доволі багату комплектацію. І хоча це китайська модель, вона вирізняється простою технікою – атмосферним або турбованим чотирициліндровим двигуном об’ємом 1.5 літра з варіатором чи “механікою”. Ціна – від 826 422 гривень ($18 813).

Hyundai Venue

Hyundai Venue – кросовер для тих, хто хоче отримати перевірені технічні рішення разом з сучасними опціями. Його сильна сторона – зручна посадка, маневровність та досить зручний салон.

Атмосферний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун і класична шестиступенева автоматична трансмісія роблять його хорошим варіантом для поціновувачів надійності. Щоправда, витрата пального у Venue дещо вища, ніж у конкурентів. Це також стосується і вартості – за модель просять від 877 200 гривень ($19 969).

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara – один із найбільш збалансованих варіантів у своєму сегменті, тому цей кросовер завжди у топі продажів. Його цінують за надійну класичну АКПП, потужний 1,4-літровий турбодвигун на 140 к.с. та наявність повного приводу, що рідкість у цьому класі.

Це авто для тих, хто цінує універсальність і планує використовувати його як у місті, так і на легкому бездоріжжі. Крім того, це досить доступний варіант, який коштує від 910 000 гривень (20 716 доларів).

Citroёn C3 Aircross

Citroёn C3 Aircross робить ставку на практичність. Фактично це “позашляхова” версія стандартного C3 зі збільшеними габаритами та дещо іншим налаштуваннями шасі. Просторий салон, трансформація сидінь і комфортна підвіска роблять його чудовим варіантом для щоденних поїздок і сімейного використання. Детальніше про це авто читайте у нашому нещодавньому тест-драйві.

Kia Stonic

Kia Stonic приваблює яскравим дизайном і хорошим оснащенням, балансом між ціною, зовнішнім виглядом і сучасними опціями. Це авто для тих, хто хоче виглядати трохи яскравіше в потоці.

Під капотом у Stonic – атмосферний 1.4, або турбомотор об’ємом 1.0 літра. Вони поєднуються з МКПП, або з класичним “автоматом” чи 7-ступеневим роботом. У дилерів в наявності є екземпляри 2024 року виробництва, які коштують від 915 840 гривень ($20 848).

Nissan Juke

Nissan Juke давно став символом нестандартного, але привабливого дизайну. Сучасне покоління отримало більш комфортний салон і покращену керованість. Технічна частина досить проста – 1,0-літровий турбомотор на 114 “конячок”, що працює разом з “роботом” на 7 передач. Ціни починаються від 908 220 грн (20 675 доларів).

Opel Mokka

Opel Mokka – це все ще достатньо компактний автомобіль, який пропонує якісні матеріали салону та загальне відчуття вищого класу при відносно доступній ціні. Mokka доступна зі 130-сильним 1,2-літровим двигуном PureTech в парі з 8-ступеневим класичним “автоматом”. Ціна стартує від 1 093 100 гривень, тобто 24 940 доларів.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 вирізняється стильним інтер’єром і дуже приємною керованістю. Як і моделі від Opel та Citroёn, він також доступний з різними варіаціями 1,2-літрового мотора. Це варіант для тих, хто хоче трохи більше емоцій від щоденної їзди та цінує інноваційність дизайну. В Україні Peugeot 2008 доступний за ціною 1 119 000 гривень ($25 530).

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc – один із найбільш універсальних кросоверів у підбірці, хоча і найдорожчий. За ціну від 1 239 056 гривень (28 206 доларів) ця модель доступна з комбінацією 1.4 TSI + 8-ступеневий класичний “автомат”. Одна з переваг T-Roc – відчуття “дорослого” авто без переходу у значно дорожчий сегмент. Щоправда, у дилерів залишилась обмежена кількість екземплярів, оскільки нещодавно компанія Volkswagen представила T-Roc нового покоління.

Висновок

Цей список – не про стереотипи, а про реальні сценарії використання. Усі ці автомобілі підходять для тих, хто хоче отримати нову машину без ризиків, пов’язаних із вторинним ринком. Вони прості у керуванні, економічні та достатньо універсальні для міського життя.

Кросовери тут домінують не випадково – саме вони сьогодні найкраще відповідають запитам покупців, які шукають комфорт, безпеку та практичність в одному автомобілі.