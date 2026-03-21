Названо найкращі літні шини 2026 року за версією ADAC: повний перелік

Цього року лише кілька шин отримали дійсно високі оцінки, тоді як більшість продемонструвала середні результати, зазначає Auto24.

Хто найкращий?

За підсумками тесту ADAC, переможцем стала Continental PremiumContact 7, яка отримала загальну оцінку близько 1,9. Ця модель показала найкращий баланс характеристик: короткий гальмівний шлях, відмінну керованість на мокрій дорозі та стабільну поведінку на сухому покритті.

2 місце – Pirelli Cinturato C3. Шини Pirelli особливо відзначилися ефективністю на мокрому асфальті та високою стійкістю до аквапланування. Це один із найбезпечніших варіантів у тесті.

3 місце – Goodyear EfficientGrip Performance 2. Goodyear трохи поступився лідерам у керованості, але компенсував це рекордним ресурсом і дуже хорошим балансом характеристик. Загалом, усі три моделі отримали загальну оцінку “добре” – і це єдині шини з таким результатом у цьому тесті.

Шини з середнім результатом

Більшість учасників отримали оцінку “задовільно”. Серед них шини, що посіли від четвертого до одинадцятого місця відповідно:

Firestone Roadhawk 2;

Falken Ziex ZE310 Ecorun;

Bridgestone Turanza 6;

Michelin Primacy 5;

Maxxis Premitra HP6;

Kumho Ecsta HS52;

BFGoodrich Advantage;

Hankook Ventus Prime 4.

Ці шини показали непогані результати, але мали слабші сторони як от довший гальмівний шлях або гіршу поведінку на мокрій дорозі, порівняно з лідерами тесту.

Аутсайдери тесту

Деякі моделі продемонстрували відверто слабкі результати, особливо в критично важливих дисциплінах. Цікаво те, що в цій зоні опинились шини від китайських та турецьких компаній, а саме: Greentrac Quest X, Lassa Revola, Leao Nova Force Acro й Linglong Sport Master.

Їх проблеми стосувалися слабкої ефективності гальмування на мокрому покритті, гіршої керованості під час дощу й стабільності на високій швидкості. Саме ці фактори найбільше впливають на безпеку й формують загальне враження під час експлуатації шин.

Окремі досягнення

У деяких дисциплінах були свої лідери. Наприклад, найбільший ресурс продемонструвала Goodyear EfficientGrip Performance 2 (до ~58 000 км), тоді як найекономнішою стала Michelin Primacy 5. Це ще раз підтверджує: універсального чи ідеального варіанту не існує.

Висновок: які шини обрати

Тест ADAC 2026 показав, що різниця між шинами може бути критичною. Преміальні моделі традиційно забезпечують найкращу безпеку, тоді як бюджетні варіанти можуть значно поступатися в екстрених ситуаціях, але при цьому залишаються компромісним рішенням за привабливу ціну.

Однак, загальну рекомендацію можна сформувати наступним чином: для максимальної безпеки підійде Continental, для довговічності – Goodyear, а для економії пального – Michelin.