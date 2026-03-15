Одна з найпоширеніших помилок водіїв: що станеться, якщо не перевіряти тиск у шинах

Тиск у шинах є одним із ключових параметрів, який впливає на поведінку автомобіля на дорозі. Як пояснюють експерти Škoda Auto, інженери визначають оптимальні значення тиску ще на початку розробки моделі, адже від цього залежить робота підвіски, керованість і навіть витрата пального.

Чому тиск у шинах такий важливий

Шини — єдина частина автомобіля, яка контактує з дорогою. Саме тому їхній стан і правильний тиск мають вирішальне значення для безпеки руху.

За словами фахівців, рекомендований тиск підбирається так, щоб досягти балансу між кількома факторами. Йдеться про довговічність шин, комфорт під час руху, коротку гальмівну дистанцію та оптимальну витрату пального. Також від правильного тиску залежить стабільність автомобіля у поворотах.

Якщо ж водій ігнорує значення, рекомендовані виробником, автомобіль може поводитися зовсім не так, як задумували інженери.

Чому важливо перевіряти тиск регулярно

У більшості сучасних автомобілів є система контролю тиску в шинах. Проте вона зазвичай подає сигнал лише тоді, коли тиск уже впав до критичного рівня.

Саме тому фахівці радять перевіряти тиск приблизно раз на місяць. Особливо це важливо перед далекими поїздками або зміною температури.

На кузові автомобіля зазвичай розміщена таблиця з рекомендованими значеннями. У ній є два показники — для часткового навантаження та для повного. Якщо автомобіль завантажений пасажирами та багажем, тиск у шинах потрібно збільшити.

Температура також впливає на шини

На показники тиску сильно впливає температура повітря.

У холодну погоду тиск у шинах знижується, а в спеку — навпаки підвищується. Саме тому перевіряти і підкачувати шини краще перед початком поїздки, коли вони ще холодні.

Експерти також радять коригувати значення тиску відповідно до умов експлуатації автомобіля та не забувати зберігати нові параметри у системі автомобіля, щоб коректно працювала система контролю тиску.

Чим небезпечний неправильний тиск

Недостатній тиск у шинах погіршує стабільність автомобіля, знижує точність керування і збільшує витрату пального. У крайніх випадках це призводить до швидкого зносу бокових частин протектора.

Надмірний тиск також має негативні наслідки. Він погіршує зчеплення на мокрій дорозі, збільшує гальмівний шлях і знижує комфорт під час руху. Крім того, шина починає швидше зношуватися по центру протектора.

Найгіршою ситуацією є поєднання різного тиску в колесах. У такому випадку автомобіль може втрачати стабільність і поводитися непередбачувано на дорозі.

Як неправильний тиск може завдати шкоди

Недостатня накачана шина:

знижує стабільність автомобіля та безпеку водіння

збільшує витрату палива

зменшує точність рульового управління

в крайніх випадках призводить до надмірного зносу в області плечей (зовнішні краї протектора)



Перекачана шина:

погіршує поводження з мокрими поверхнями

збільшує гальмівний шлях

зменшує комфорт їзди

в крайніх випадках призводить до надмірного зносу в центральній області протектора

Комбінація (недокачана та перекачана):

Ситуація, коли обидва явища відбуваються одночасно, також ризикована. Потім транспортний засіб потрапляє в стан значного динамічного дисбалансу, що призводить до поєднання та посилення всіх негативних ефектів.