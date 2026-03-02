Датчики тиску в шинах можуть стати інструментом стеження хакерів: що загрожує водіям?

Проблема полягає в тому, що датчики тиску в шинах передають не лише інформацію про рівень тиску, а й унікальний ідентифікаційний номер, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution. Кожен автомобіль має власний набір таких ідентифікаторів, і саме це робить ситуацію чутливою.

Найбільше занепокоєння викликає те, що ці дані передаються бездротовим способом у відкритому вигляді, без шифрування чи додаткової автентифікації. Фактично сигнал може бути перехоплений стороннім приймачем без необхідності складного зламу.

Чому це проблема всієї галузі?

Дослідники безпеки IMDEA Networks продемонстрували, що для збору таких сигналів достатньо відносно недорогого обладнання — радіоприймача вартістю близько 100 доларів. Радіус дії такого пристрою може сягати до 50 метрів. Це означає, що зловмисник здатен зчитувати унікальні ідентифікатори автомобілів, які проїжджають поруч, і зберігати їх для подальшого аналізу.

Механізм відстеження доволі простий. Якщо розмістити приймач у певній точці та протягом тривалого часу фіксувати ідентифікатори, можна визначити, які автомобілі регулярно з’являються на цьому маршруті. Використання кількох приймачів у різних локаціях дозволяє побудувати карту пересування конкретного авто. У перспективі це може дати змогу встановити, де водій живе або працює, якщо сигнал регулярно фіксується біля певної адреси.

У межах дослідження було зібрано понад шість мільйонів сигналів від датчиків, встановлених більш ніж на 20 000 автомобілів. Зібрані дані дозволили виявити повторювані маршрути та навіть визначати певні закономірності, пов’язані з типами транспортних засобів. Масштаб експерименту показує, що мова йде не про поодинокий випадок, а про системну особливість технології, яка використовується у великій кількості автомобілів по всьому світу.

Чи є рішення?

Теоретично проблему можна вирішити шляхом впровадження шифрування або додаткової автентифікації сигналів. У такому разі дешеві приймачі не змогли б вільно перехоплювати дані. Однак складність полягає в тому, що на дорогах уже експлуатуються мільйони автомобілів із такими датчиками, а єдиного глобального стандарту безпеки для цієї технології наразі не існує.

Саме тому навіть якщо нові моделі отримають захист, старі автомобілі залишатимуться потенційно вразливими. Йдеться не про миттєвий злам або викрадення авто, а саме про ризик прихованого стеження. В умовах, коли питання приватності стає дедалі важливішим, навіть такі технічні деталі можуть мати значні наслідки для власників автомобілів.