Названы лучшие летние шины 2026 года по версии ADAC: полный перечень

В этом году лишь несколько шин получили действительно высокие оценки, тогда как большинство продемонстрировало средние результаты, отмечает Auto24.

Полезно: Действительно ли по ямам лучше ездить на перекачанных колесах: на самом деле нет

Кто лучший?

По итогам теста ADAC, победителем стала Continental PremiumContact 7, которая получила общую оценку около 1,9. Эта модель показала лучший баланс характеристик: короткий тормозной путь, отличную управляемость на мокрой дороге и стабильное поведение на сухом покрытии.

2 место – Pirelli Cinturato C3. Шины Pirelli особенно отличились эффективностью на мокром асфальте и высокой устойчивостью к аквапланированию. Это один из самых безопасных вариантов в тесте.

3 место – Goodyear EfficientGrip Performance 2. Goodyear немного уступил лидерам в управляемости, но компенсировал это рекордным ресурсом и очень хорошим балансом характеристик. В целом, все три модели получили общую оценку “хорошо” – и это единственные шины с таким результатом в этом тесте.

Шины со средним результатом

Большинство участников получили оценку “удовлетворительно”. Среди них шины, занявшие от четвертого до одиннадцатого места соответственно:

Firestone Roadhawk 2;

Falken Ziex ZE310 Ecorun;

Bridgestone Turanza 6;

Michelin Primacy 5;

Maxxis Premitra HP6;

Kumho Ecsta HS52;

BFGoodrich Advantage;

Hankook Ventus Prime 4.

Эти шины показали неплохие результаты, но имели слабые стороны вроде более длинного тормозного пути или худшего поведения на мокрой дороге, по сравнению с лидерами теста.

Аутсайдеры теста

Некоторые модели продемонстрировали откровенно слабые результаты, особенно в критически важных дисциплинах. Интересно то, что в этой зоне оказались шины от китайских и турецких компаний, а именно: Greentrac Quest X, Lassa Revola, Leao Nova Force Acro й Linglong Sport Master.

Их проблемы касались слабой эффективности торможения на мокром покрытии, худшей управляемости во время дождя и стабильности на высокой скорости. Именно эти факторы больше всего влияют на безопасность и формируют общее впечатление во время эксплуатации шин.

Отдельные достижения

В некоторых дисциплинах были свои лидеры. Например, наибольший ресурс продемонстрировала Goodyear EfficientGrip Performance 2 (до ~58 000 км), тогда как самой экономной стала Michelin Primacy 5. Это еще раз подтверждает: универсального или идеального варианта не существует.

Также интересно: Одна из самых распространенных ошибок водителей: что произойдет, если не проверять давление в шинах

Вывод: какие шины выбрать

Тест ADAC 2026 показал, что разница между шинами может быть критической. Премиальные модели традиционно обеспечивают наилучшую безопасность, тогда как бюджетные варианты могут значительно уступать в экстренных ситуациях, но при этом остаются компромиссным решением за привлекательную цену.

Однако, общую рекомендацию можно сформировать следующим образом: для максимальной безопасности подойдет Continental, для долговечности – Goodyear, а для экономии горючего – Michelin.