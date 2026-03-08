Як об’їжджати ями на дорозі: 3 способи, які справді працюють

У цій темі є одна важлива правда: уникнути всіх ям неможливо. Але можна різко зменшити кількість “ударів по колесах” і при цьому залишатися передбачуваним на дорозі. Про це нагадує автоінструктор Сергій Нагорний.

1) Дивіться не на яму, а туди, де хочете їхати

Найчастіша помилка новачків — “залипнути” очима на яму. Автомобіль їде туди, куди дивиться водій. Тож коли ви впираєте погляд у вибоїну, кермо майже завжди веде до неї.

Працює інше: ви помітили яму, але не тримаєте її в фокусі. Погляд має бути далеко вперед — так ви раніше побачите темну пляму на асфальті й зможете плавно змістити траєкторію без смикань і паніки.

Ключовий момент — маневр має бути зрозумілий іншим. Якщо зміщуєтесь у межах смуги або в сусідню — робіть це плавно, з перевіркою дзеркал. Якщо є час — сигнал повороту теж не зайвий, особливо коли поруч можуть бути мотоциклісти чи скутери.

2) Коли яму не об’їхати — “цільтесь за неї”, щоб пустити між колесами

Буває, що дорога така, що об’їхати нікуди: зустрічна, вузько, суцільна або щільний потік. Тоді логіка проста — ви намагаєтесь провести яму між колесами.

Часто радять орієнтуватися на “праву ногу” як на умовну середину авто. Але є пастка: водій починає проводжати яму під капот, переводить погляд близько перед автомобілем і втрачає контроль траєкторії на швидкості.

Краще працює інший прийом — як із калюжею: ви не дивитесь у воду, ви дивитесь за калюжу, куди хочете ступити. Так само й тут: побачили яму, і поглядом “прицілились” у точку за нею. Яму тримаєте боковим зором, а авто ведете туди, де асфальт цілий. Це зменшує шанс “потягнутися” кермом до вибоїни.

3) Не встигаєте безпечно — не геройствуйте, гальмуйте

Найголовніше правило, яке знімає більшість проблем: об’їзд ями не має бути пріоритетом за будь-яку ціну.

Якщо ви розумієте, що не встигаєте перебудувати траєкторію безпечно і передбачувано, не треба смикати кермо. Правильна дія — знизити швидкість до тієї, на якій проїзд через вибоїну буде найменш болючим для колеса і підвіски.

Є важливий нюанс: гальмують перед ямою, а безпосередньо на ямі педаль краще відпустити. Логіка та сама, що з “лежачим поліцейським”: гальмування на перешкоді збільшує навантаження на колесо.

А якщо попереду не “ямка”, а справжня пастка — глибока діра або відкритий люк — сприймайте це як перешкоду на кшталт припаркованого авто: якщо не можете об’їхати безпечно, краще зупинитись, пропустити, і тільки тоді маневрувати.

Чому ви “тягнетесь” у яму, навіть коли хочете її об’їхати

Тому що страх вмикає тунельну увагу: мозок фіксує загрозу, а тіло робить різкий рух. Іноді доводиться буквально “перевчати” руки — кілька разів спокійно проїхати дрібні нерівності на малій швидкості, щоб зняти фобію. Коли страх падає, погляд починає працювати правильно: ви бачите дорогу ширше і керуєте траєкторією, а не рефлексами.

Висновок

Три дієві техніки виглядають просто: дивіться в чисту зону, якщо треба — “цільтесь за яму”, а коли сумніваєтесь — гальмуйте й проїжджайте повільно. Так ви не тільки бережете колеса, а й залишаєтесь передбачуваними для інших учасників руху. А це на поганих дорогах інколи важливіше, ніж ідеально оминути кожну вибоїну.