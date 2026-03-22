Коли міняти зимову гуму на літню: пояснення для водіїв

Як пояснюють експерти у матеріалах Auto24, рішення про зміну шин залежить не від календаря, а від температури та умов експлуатації автомобіля.

Чи обов’язково міняти шини за законом

В Україні немає прямої норми, яка б зобов’язувала водіїв змінювати зимові шини на літні або навпаки.

Правила дорожнього руху встановлюють загальні вимоги до технічного стану автомобіля, але не регламентують сезонну заміну шин. Тобто формально водій може їздити на зимових шинах і влітку. Головне – щоб вони були не зношені та однакові.

Зокрема, згідно п. 31.4.5, заборонено встановлювати на одну вісь транспортного засобу діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі і неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора.

Щодо зношеності, то у ПДР є мінімальна норма в 1,6 мм, однак це вже дійсно крайня межа. Різноманітні дослідження виробників шин показують, що при глибині протектора в 3-4 мм шина вже не виконує заявлених показників.

На багатьох шинах позначки, при досягненні яких шину потрібно міняти.



Коли потрібно міняти зимову гуму на літню

Головний орієнтир — температура повітря.

Фахівці радять переходити на літні шини тоді, коли середньодобова температура стабільно перевищує +7°C.

Саме при цій температурі зимова гума починає втрачати свої властивості. Цей період зазвичай наступає в той час, коли в квартирах вмикають (вимикають) опалення.

Головна причина такої рекомендації – властивість шуми. Зимові шини виготовлені з м’якішої гумової суміші. В холоді вона залишається еластичною і забезпечує хороше зчеплення. Але в теплу погоду така гума стає занадто м’якою.

У результаті:

погіршується керованість

збільшується гальмівний шлях

швидше зношується протектор

Тому навіть без законодавчої вимоги зміна шин — це питання безпеки.

Чи можна їздити на зимових шинах влітку

Технічно — можна. Але це компроміс, який має кілька негативних наслідків.

На сухому асфальті в теплу погоду автомобіль на зимових шинах поводиться менш стабільно. Під час різких маневрів або гальмування машина може реагувати повільніше.

Ще один важливий момент — знос шин. Через м’яку гумову суміш зимові шини влітку стираються значно швидше. Фактично водій просто скорочує ресурс гуми.

Крім того, зростає витрата пального через більший опір коченню.

Виробники шин випробовують моделі на спеціальних полігонах.

Чому не варто їздити на літніх шинах взимку

Зворотна ситуація ще небезпечніша.

Літні шини при низьких температурах твердіють і втрачають зчеплення з дорогою. Це особливо критично на мокрій або слизькій поверхні.

Навіть без снігу, але при температурі близько нуля, літня гума працює значно гірше за зимову.

Саме тому сезонна заміна шин — це не формальність, а реальна вимога безпеки.

Чи є альтернатива сезонній заміні

Існує компромісний варіант — всесезонні шини.

Вони розраховані на роботу в широкому діапазоні температур, але поступаються спеціалізованим шинам у крайніх умовах.

В українських реаліях всесезонні шини можуть бути виправданими для водіїв, які:

їздять переважно в місті

не експлуатують авто активно взимку

уникають поїздок під час сильних морозів і снігопадів

Однак універсального рішення тут немає — все залежить від стилю водіння і умов використання авто.

Висновок

Закон в Україні не змушує змінювати шини за сезонами. Але ігнорувати це правило не варто.

Як тільки температура стабільно перевищує +7°C, зимові шини втрачають ефективність і стають небезпечнішими. Влітку вони гірше гальмують і швидше зношуються.

Тому відповідь проста: міняти шини потрібно не через закон, а через безпеку.