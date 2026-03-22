Когда менять зимнюю резину на летнюю: объяснение для водителей

Как объясняют эксперты в материалах Auto24, решение о смене шин зависит не от календаря, а от температуры и условий эксплуатации автомобиля.

Обязательно ли менять шины по закону

В Украине нет прямой нормы, которая бы обязывала водителей менять зимние шины на летние или наоборот.

Правила дорожного движения устанавливают общие требования к техническому состоянию автомобиля, но не регламентируют сезонную замену шин. То есть формально водитель может ездить на зимних шинах и летом. Главное – чтобы они были не изношены и одинаковые.

В частности, согласно п. 31.4.5, запрещено устанавливать на одну ось транспортного средства диагональные шины вместе с радиальными, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины разных размеров или конструкций, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора.

По изношенности, то в ПДД есть минимальная норма в 1,6 мм, однако это уже действительно крайний предел. Различные исследования производителей шин показывают, что при глубине протектора в 3-4 мм шина уже не выполняет заявленных показателей.

На многих шинах отметки, при достижении которых шину нужно менять. Фото Goodyear.



Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

Главный ориентир - температура воздуха.

Специалисты советуют переходить на летние шины тогда, когда среднесуточная температура стабильно превышает +7°C.

Именно при этой температуре зимняя резина начинает терять свои свойства. Этот период обычно наступает в то время, когда в квартирах включают (выключают) отопление.

Главная причина такой рекомендации – свойство шумы. Зимние шины изготовлены из более мягкой резиновой смеси. В холоде она остается эластичной и обеспечивает хорошее сцепление. Но в теплую погоду такая резина становится слишком мягкой.

В результате:

ухудшается управляемость

увеличивается тормозной путь

быстрее изнашивается протектор

Поэтому даже без законодательного требования смена шин - это вопрос безопасности.

Можно ли ездить на зимних шинах летом

Технически - можно. Но это компромисс, который имеет несколько негативных последствий.

На сухом асфальте в теплую погоду автомобиль на зимних шинах ведет себя менее стабильно. Во время резких маневров или торможения машина может реагировать медленнее.

Еще один важный момент - износ шин. Из-за мягкой резиновой смеси зимние шины летом стираются значительно быстрее. Фактически водитель просто сокращает ресурс резины.

Кроме того, возрастает расход топлива из-за большего сопротивления качению.

Производители шин испытывают модели на специальных полигонах. Фото Continental

Почему не стоит ездить на летних шинах зимой

Обратная ситуация еще опаснее.

Летние шины при низких температурах твердеют и теряют сцепление с дорогой. Это особенно критично на мокрой или скользкой поверхности.

Даже без снега, но при температуре около нуля, летняя резина работает значительно хуже зимней.

Именно поэтому сезонная замена шин - это не формальность, а реальное требование безопасности.

Есть ли альтернатива сезонной замене

Существует компромиссный вариант - всесезонные шины.

Они рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, но уступают специализированным шинам в крайних условиях.

В украинских реалиях всесезонные шины могут быть оправданными для водителей, которые:

ездят преимущественно в городе

не эксплуатируют авто активно зимой

избегают поездок во время сильных морозов и снегопадов

Однако универсального решения здесь нет - все зависит от стиля вождения и условий использования авто.

Вывод

Закон в Украине не заставляет менять шины по сезонам. Но игнорировать это правило не стоит.

Как только температура стабильно превышает +7°C, зимние шины теряют эффективность и становятся опаснее. Летом они хуже тормозят и быстрее изнашиваются.

Поэтому ответ прост: менять шины нужно не из-за закона, а из-за безопасности.