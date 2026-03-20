Тест-драйв Citroёn C3 Aircross: комфорт, що не потребує переплат

Тест Citroen C3 Aircross пройшов у максимально серйозних умовах, коли сніг зійшов разом з асфальтом. Саме так найкраще перевіряти підвіску, шумоізоляцію та витривалість ходової.

Більший, ніж здається

Зовнішність C3 Aircross складно назвати типовою для B-SUV. Він виглядає масивніше, ніж є насправді, і на дорозі це відчувається. Це має свої переваги, адже в потоці для більшого авто — більше поваги.

Нове покоління відійшло від формату компактного міського авто з крос-акцентами. Це повноцінний кросовер із класичною компоновкою та вертикальною посадкою. Побудований на платформі Stellantis, він має «родичів» — наприклад, Opel Frontera, який позиціонується трохи дорожче і жорсткіше за характером.

БІЛЬШЕ ПРО Citroёn C3 Aircross – в шоу-румі моделі

Є і доступніший варіант – звичайний Citroen C3 з аналогічним дизайном, але меншим ніж у C3 Aircross простором для задніх пасажирів та більш скромним на 150 літрів багажником.

Вся суть всередині

Інтер’єр став стриманішим, але відчутно якіснішим. Матеріали приємні на дотик, навіть світла декоративна полиця через усе торпедо — м’яка. До речі, дуже сучасно і навіть преміально виглядає світла оббивка салону – сподіваємось, вона не буде надто маркою.

Передні сидіння — фірмова філософія Citroёn: максимум комфорту, мінімум спортивного пафосу. Бокова підтримка є, але ж не “ковші”. Це авто не для треку — воно для щоденних поїздок і далеких маршрутів.

Робоче місце водія мінімалістичне – не перевантажене кнопками, крутилками та іншими органами керування. Тонка панель приладів винесена далеко під лобове скло, по центру — великий екран з Apple CarPlay та Android Auto. І окремий плюс — фізичні кнопки клімату. У 2026 році це вже майже розкіш.

Місця ззаду справді багато. Троє дорослих середньої комплектації сідають без особливого дискомфорту і в теорії зможуть проїхати досить велику відстань. Багажник — один із найбільших у сегменті.

Особливо порадувало невеличке і дуже приємне на дотик кермо нестандартної форми. Його зручно тримати як «правильним» хватом, обома руками, так і «хуліганським» – однією рукою по центру.

Об'єм багажника також величезний. Одним зі спірних рішень можна назвати хіба що запасне колесо, яке кріпиться знизу авто. Але давайте чесно – для сучасного авто його наявність вже великий плюс, адже багато хто з конкурентів має лише ремкомплект із герметиком, чого в українських реаліях явно недостатньо. А ще таке рішення дозволило суттєво збільшити багажне відділення.

Формула без дизелю

Для України Citroёn C3 Aircross пропонують із двома силовими установками.

Базова версія — 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 100 к.с. із 6-ступеневою механікою. Ціна стартує приблизно з 891 800 грн, тобто всього 20,7 тисяч доларів. Це один з найдоступніших нових кросоверів на ринку!

Топова, що була у нас на тесті — гібрид на базі того ж 1,2-літрового двигуна, але вже на 136 к.с. у парі з 6-ступеневим «роботом» із двома зчепленнями. Вартість — близько 1 078 200 грн, тобто 25 тисяч доларів.

Теж не дуже дорого, особливо якщо брати до уваги комфорт “автомата” та технологічність гібридної силової установки.

Дизеля в модельному ряду більше немає. Його роль фактично виконує гібрид.

Під час морозного тесту при температурах нижче -20°C витрата бензину становила майже 8 л/100 км. Адже за таких умов електромотор майже не працює автономно. Однак в теплішу погоду він вмикається частіше, особливо при старті та на малих швидкостях – у дворах та під час паркування. Тож загалом можна розраховувати на 4,5–6,4 л/100 км — показники, порівнянні з дизелем.

Розгін до 100 км/год — 8,3 секунди. Для сімейного кросовера це дуже гідно.

ВИБРАТИ Свій Citroёn можна на онлайн-складі

Характер гібрида в цілому спокійний та врівноважений. Він залюбки «тягне» з невеликих обертів та швидко і плавно перебирає передачі роботизованої трансмісії, прагнучи зекономити пальне. Якщо виникає необхідність прискоритись – жодних проблем: швидка зміна передач і допомога від електродвигуна (21 к.с.) допоки розкрутиться турбіна. Цей тандем має достатній запас потужності, але на перегони не провокує.

Схвалено українськими дорогами

Найвагомішим козирем нового C3 Aircross можна назвати дуже комфортну те енергоємну підвіску.

Схематично вона проста: попереду класичний Макферсон, а ззаду звичайна балка. Весь фокус комфорту досягається завдяки амортизаторам зі змінною енергоємністю.

Завдяки ним дрібні ямки майже зовсім не відчуваються в салоні, більші – легенько похитують кузов, а зовсім великі хіба що лякають водія, однак «з’їдаються» підвіскою майже беззвучно. Звісно, пробити підвіску можна, усьому є межа, але новий C3 Aircross наче спеціально її посунув, підлаштовуючись під українські реалії.

Дуже класно налаштоване і рульове керування. На місці кермо легке і майже пусте – для паркування у тісноті сучасного міста саме це і потрібно. Але при наборі швидкості воно стає значно важчим. Такий ефект є майже у всіх, але в C3 Aircross він дуже виражений і зроблено це не дарма. Саме таким чином інженери Citroёn змогли поєднати м’яку та комфортну підвіску із відмінною стабільністю на високих швидкостях.

ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНУ Консультацію від менеджера Citroёn можна тут

Для кого ця краса

Суперників у нового Citroёn C3 Aircross дуже багато. Адже у класі B-SUV конкуренція шалена. Звісно, аби отримати свою частку ринку, Citroёn дуже постарався: стильна зовнішність, класна підвіска, найбільші розміри у класі та простір салону роблять C3 Aircross дуже привабливим варіантом. Коли справа стосується ціни, вагомим козирем стаж базова комплектація з механікою.

Це кросовер для людей, які цінують практичність, м’якість ходу та нестандартний дизайн. Фірмове ДНК Citroёn залишилось незмінним: комфорт понад усе.

Фото Анни Слоніцької.