Тест-драйв Citroёn C3 Aircross: комфорт, не требующий переплат

Тест Citroёn C3 Aircross прошел в максимально серьезных условиях, когда снег сошел вместе с асфальтом. Именно так лучше всего проверять подвеску, шумоизоляцию и выносливость ходовой.

Больший, чем кажется

Внешность C3 Aircross сложно назвать типичной для B-SUV. Он выглядит массивнее, чем есть на самом деле, и на дороге это чувствуется. Это имеет свои преимущества, ведь в потоке для более крупного авто - больше уважения.

Новое поколение отошло от формата компактного городского авто с кросс-акцентами. Это полноценный кроссовер с классической компоновкой и вертикальной посадкой. Построенный на платформе Stellantis, у него есть "родственники" - например, Opel Frontera, который позиционируется немного дороже и жестче по характеру.

Есть и более доступный вариант – обычный Citroёn C3 с аналогичным дизайном, но меньшим чем у C3 Aircross пространством для задних пассажиров и более скромным на 150 литров багажником.

Вся суть внутри

Интерьер стал более сдержанным, но ощутимо качественнее. Материалы приятные на ощупь, даже светлая декоративная полка через все торпедо - мягкая. Кстати, очень современно и даже премиально выглядит светлая обивка салона – надеемся, она не будет слишком маркой.

Передние сиденья - фирменная философия Citroёn: максимум комфорта, минимум спортивного пафоса. Боковая поддержка есть, но конечно же, не “ковши”. Ведь машинка не для трека - а для ежедневных поездок и дальних маршрутов.

Рабочее место водителя минималистичное – не перегружено кнопками, крутилками и другими органами управления. Тонкая панель приборов вынесена далеко под лобовое стекло, по центру - большой экран с Apple CarPlay и Android Auto. И отдельный плюс – физические кнопки климата. В 2026 году это уже почти роскошь.

Места сзади действительно много. Трое взрослых в средней комплектации садятся без особого дискомфорта и в теории смогут проехать достаточно большое расстояние. Багажник – один из самых больших в сегменте.

Особенно порадовал небольшой и очень приятный на ощупь руль нестандартной формы. Его удобно держать как "правильным" хватом, обеими руками, так и "хулиганским" – одной рукой по центру.

Объем багажника также огромный. Одним из спорных решений можно назвать разве что запасное колесо, которое крепится снизу днища. Но давайте честно – для современного автомобиля его наличие уже большой плюс, ведь многие из конкурентов имеет только ремкомплект с герметиком, чего в украинских реалиях явно недостаточно. А еще такое решение позволило существенно увеличить багажное отделение.

Формула без дизеля

Для Украины Citroёn C3 Aircross предлагают с двумя силовыми установками.

Базовая версия – 1,2-литровый бензиновый турбомотор на 100 л.с. с 6-ступенчатой механикой. Цена стартует примерно с 891 800 грн, то есть всего 20,7 тысяч долларов. Это один из самых доступных новых кроссоверов на рынке!

Топовая, что была у нас на тесте – гибрид на базе того же 1,2-литрового двигателя, но уже на 136 л.с. в паре с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Стоимость – около 1 078 200 грн, то есть 25 тысяч долларов. Тоже не очень дорого, особенно если брать во внимание комфорт “автомата” и технологичность гибридной силовой установки.

Дизеля в модельном ряду больше нет. Его роль фактически выполняет гибрид.

Во время морозного теста при температурах ниже -20°C расход бензина составлял почти 8 л/100 км. Ведь при таких условиях электромотор почти не работает автономно. Однако в теплую погоду он включается чаще, особенно при старте и на малых скоростях – во дворах и во время парковки. Поэтому в целом можно рассчитывать на 4,5–6,4 л/100 км - показатели, сравнению с дизелем.

Разгон до 100 км/ч – 8,3 секунды. Для семейного кроссовера это очень достойно.

Характер гибрида в целом спокойный и уравновешенный. Он охотно "тянет" с небольших оборотов, быстро и плавно перебирает передачи роботизированной трансмиссии, стремясь сэкономить топливо.

Если возникает необходимость ускориться – никаких проблем: быстрая смена передач и помощь от электродвигателя (21 л.с.) пока раскрутится турбина. Этот тандем имеет достаточный запас мощности, но на гонки не провоцирует.

Одобрено украинскими дорогами

Самым весомым козырем нового C3 Aircross можно назвать очень комфортную и энергоемкую подвеску.

Схематически она проста: впереди классический Макферсон, а сзади обычная балка. Весь фокус комфорта достигается благодаря амортизаторам с переменной энергоемкостью.

Благодаря им мелкие ямки почти совсем не ощущаются в салоне, более крупные – легонько покачивают кузов, а совсем большие разве что пугают водителя, однако "съедаются" подвеской почти беззвучно. Конечно, пробить подвеску можно, всему есть предел, но новый C3 Aircross как будто специально ее подвинул, подстраиваясь под украинские реалии.

Очень классно настроено и рулевое управление. На месте руль легкий и почти пустой – для парковки в тесноте современного города именно это и нужно. Но при наборе скорости оно становится значительно тяжелее. Такой эффект есть почти у всех, но у C3 Aircross он очень выражен и сделано это не зря. Именно таким образом инженеры Citroёn смогли совместить мягкую и комфортную подвеску с отличной стабильностью на высоких скоростях.

Для кого эта красота

Соперников у нового Citroёn C3 Aircross очень много. Ведь в классе B-SUV конкуренция бешеная. Конечно, чтобы получить свою долю рынка, Citroёn очень постарался: стильная внешность, классная подвеска, самые большие размеры в классе и пространство салона делают C3 Aircross очень привлекательным вариантом. Когда дело касается цены, весомым козырем стала базовая комплектация с механикой.

Это кроссовер для людей, которые ценят практичность, мягкость хода и нестандартный дизайн. Фирменное ДНК Citroёn осталось неизменным: комфорт превыше всего.

Фото Анны Слоницкой.