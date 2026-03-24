Світлофор з двома червоними сигналами з'явився у Києві

Таким чином, Київ отримав новий світлофор, в якому на додатковій секції із зеленою стрілкою, що регулює рух праворуч, з’явилось ще червоне коло. Про це йдеться на сайті ЦОД

Як це працює:

зелена стрілка – поворот дозволений;

червоне коло – поворот заборонений.

Це – виправдане рішення

Нову світлофорну піктограму зроблено на той випадок, коли через втому або погодні умови водії можуть допускатися помилки і не помітити додаткову секцію світлофора, коли зелена стрілка не світиться та забороняє рух.

Світлова піктограма в додактовій секції проста й зрозуміла – на червоне коло ніхто не їде. Ілюстрація: ЦОД

Візуально ця світлова піктограма дуже помітна

Червоний контур чітко несе інформацію водіям про заборону виконувати поворот, і цей сигнал добре видно як вночі, так і за будь-яких погодних умов.

"Це впровадження є частиною переходу на оновлені стандарти ДСТУ 4092:2024 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні» та спрямоване на зменшення кількості ДТП, - зазначають у Центрі організації дорожнього руху.

Повідомляється, що світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях Києва поступово, замінюючи старі, у яких виходить термін експлуатації.

Ось так виглядає світлофорна новизна за вказаною локацією. Фото: ЦОД