Светофор с двумя красными сигналами появился в Киеве: зачем они

Таким образом, Киев получил новый светофор, в котором на дополнительной секции с зеленой стрелкой, регулирующей движение вправо, появился еще красный круг. Об этом говорится на сайте ЦОДД, сообщает Авто24.

Как это работает:

зеленая стрелка – поворот разрешен;

– поворот разрешен; красный круг – поворот запрещен.

Читайте также В Украине изменят светофоры: зеленого цвета больше не будет

Это – оправданное решение

Новая светофорная пиктограмма сделана на тот случай, когда из-за усталости или погодных условий водители могут допускать ошибки и не заметить дополнительную секцию светофора, когда зеленая стрелка не светится и запрещает движение.

Световая пиктограмма в добавочной секции проста и понятна – на красный круг никто не едет. Иллюстрация: ЦОДД

Визуально эта световая пиктограмма очень заметна

Красный контур четко несет информацию водителям о запрете выполнять поворот, и этот сигнал хорошо видно как ночью, так и при любых погодных условиях.

"Это внедрение является частью перехода на обновленные стандарты ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные" и направлено на уменьшение количества ДТП, - отмечают в Центре организации дорожного движения.

Сообщается, что светофоры с красным кругом будут появляться на улицах Киева постепенно, заменяя старые, у которых выходит срок эксплуатации.

Вот так выглядит светофорная новизна по указанной локации. Фото: ЦОДД