Светофор с двумя красными сигналами появился в Киеве: зачем они

Красное кольцо в дополнительной секции светофора совсем не лишнее
Таким образом, Киев получил новый светофор, в котором на дополнительной секции с зеленой стрелкой, регулирующей движение вправо, появился еще красный круг. Об этом говорится на сайте ЦОДД, сообщает Авто24.
Как это работает:
- зеленая стрелка – поворот разрешен;
- красный круг – поворот запрещен.
Читайте также В Украине изменят светофоры: зеленого цвета больше не будет
Это – оправданное решение
Новая светофорная пиктограмма сделана на тот случай, когда из-за усталости или погодных условий водители могут допускать ошибки и не заметить дополнительную секцию светофора, когда зеленая стрелка не светится и запрещает движение.
Световая пиктограмма в добавочной секции проста и понятна – на красный круг никто не едет. Иллюстрация: ЦОДД
Визуально эта световая пиктограмма очень заметна
Красный контур четко несет информацию водителям о запрете выполнять поворот, и этот сигнал хорошо видно как ночью, так и при любых погодных условиях.
"Это внедрение является частью перехода на обновленные стандарты ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные" и направлено на уменьшение количества ДТП, - отмечают в Центре организации дорожного движения.
Сообщается, что светофоры с красным кругом будут появляться на улицах Киева постепенно, заменяя старые, у которых выходит срок эксплуатации.
Вот так выглядит светофорная новизна по указанной локации. Фото: ЦОДД