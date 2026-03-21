Дизель чи бензин: яке авто обрати у 2026 році

На думку Auto24, під час вибору типу двигуна для майбутнього авто, слід насамперед врахувати його умови експлуатації та власні вподобання.

Читайте також: Одна з найпоширеніших помилок водіїв: що станеться, якщо не перевіряти тиск у шинах

Головне питання – ресурс?

Традиційно дизельні двигуни вважаються більш витривалими, і ця репутація все ще зберігається. Їх конструкція передбачає роботу під більшими навантаженнями, тому вони часто демонструють значно більший пробіг без серйозного ремонту. Саме через це дизель довгий час був фаворитом для тих, хто багато їздить трасою, або використовує автівку в комерційних цілях.

Втім, сучасні бензинові мотори теж змінилися. Турбонаддув і покращені технології впорскування зробили їх потужнішими та значно економнішими, ніж агрегати попередніх поколінь. Тому різниця між типами двигунів усе ще є, але вона вже не така драматична, як раніше – і в цьому головне досягнення інженерів.

Витрата пального: економія має значення

Однією з головних причин популярності дизеля залишається його економічність. У реальних умовах він споживає приблизно на 20-35% менше пального, особливо під час тривалих поїздок. Для наочності, порівняємо реальні показники витрат у змішаному циклі популярних у нас агрегатів TSI та TDI об’ємом 2,0 літра від Volkswagen Group:

дизель: близько 5,5–6,7 л/100 км;

бензин: 9-10 л/100 км.

Відмінність стає особливо помітною при великих річних пробігах й поточній високій вартості пального в Україні.

Якість пального: прихований ризик

Ще один важливий момент – якість пального. Дизельні двигуни значно чутливіші до цього фактору, особливо сучасні системи Common Rail. Навіть одна невдала заправка може призвести до дорогого ремонту паливної системи на десятки тисяч гривень.

Бензинові двигуни також не люблять неякісне пальне, але зазвичай “переносять” це простіше. Наслідки рідше бувають критичними, а ремонт – дешевшим. Це одна з причин, чому дизель вимагає більш уважного ставлення до заправок.

Також цікаво: Які автомобілі найчастіше перепродають в Україні: топ-10 марок і моделей у лютому-2026

Місто проти траси: ключовий фактор вибору

Саме сценарій експлуатації автомобіля найчастіше визначає правильну відповідь у питанні вибору силового агрегата. Дизель найкраще розкриває свої переваги на трасі, де двигун працює стабільно, а системи екології не страждають від постійних зупинок. За таких обставин він економний, тяговитий і довговічний.

У місті ситуація інша. Часті короткі поїздки, затори та холодні запуски не є ідеальними для дизельних моторів через чутливість сажового фільтра та елементів системи рециркуляції випускних газів (EGR).

Бензинові двигуни менш чутливі до подібного режиму експлуатації, адже вони швидше прогріваються до робочої температури. Ба більше, цей фактор також впливає і на комфорт водія та пасажирів – в салоні бензинового авто стає тепліше значно швидше.

Обслуговування та надійність: компроміси сучасності

Попри свою витривалість, дизельні двигуни стали значно складнішими. Сучасні системи упорскування, турбіни та екологічні компоненти потребують не тільки якісного пального, а і своєчасного та правильного обслуговування.

Сучасні дизелі також обладнані системою AdBlue, яка потребує окремого догляду й може додати власнику проблем

Бензинові агрегати все ж дещо простіші, що позитивно впливає на вартість ремонту. Проте вони також не позбавлені нюансів, особливо коли мова йде про сучасні турбомотори. Наприклад, особливо примхливими все ще залишаються системи фазорегуляції та запалювання.

У підсумку обидва варіанти вимагають догляду, але характер витрат може суттєво відрізнятися.

Читайте також: Чому вибір рідини AdBlue настільки важливий для власників дизельних авто

Відчуття за кермом: різні характери

Різниця між двома видами моторів добре відчувається під час їзди. Бензинові авто зазвичай забезпечують більш плавну та тиху роботу, що особливо актуально у місті.

Хоча, до слова, деякі сучасні трициліндрові агрегати, як от 1.2 PureTech (EB2) від Peugeot, мають таку ж відчутну вібрацію при роботі як і будь-який дизель. Крім того, бензинові мотори розвивають максимальну потужність лише на високих обертах.

Дизельні автомобілі мають протилежний характер. Вони пропонують потужну тягу на низьких обертах, що додає впевненості під час обгонів або руху з навантаженням. Це робить їх зручними для далеких поїздок і активної експлуатації.

Вартість володіння: рахувати потрібно все

Коли мова заходить про гроші, важливо дивитися не лише на витрату пального. Дизельні автомобілі часто дорожчі на старті, але можуть окупити себе при великих пробігах. Бензинові авто дещо доступніші. Саме тому ключовим фактором стає інтенсивність використання. Якщо автомобіль більшість часу проводить у місті, де дистанції поїздок досить короткі – економія дизеля може просто не проявити себе.

Не менш важливим при виборі вживаного авто є той факт, що бензинові моделі частіше мають нижчий оригінальний пробіг. Однак, недобросовісні продавці “крутять” усе підряд, тому відповідність даних на одометрі треба окремо перевіряти перед покупкою.

Нагадаємо: Стали відомі авто, на яких найчастіше скручують пробіг: несподіваний "лідер" 2025 року

Висновок: правильний вибір – індивідуальний

У 2026 році універсальної відповіді все ще не існує. Дизель і бензин залишаються актуальними, але кожен варіант має свої сильні сторони, які розкриваються лише в певних умовах.

Якщо ви регулярно долаєте великі відстані, дизель виглядає найбільш логічним вибором. Якщо ж автомобіль потрібен для міста, бензиновий двигун часто буде більш зручним і практичним.

У підсумку все зводиться до способу життя, а не лише до характеристик двигуна.