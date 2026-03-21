Дизель или бензин: какой автомобиль выбрать в 2026 году

По мнению Auto24, при выборе типа двигателя для будущего авто, следует прежде всего учесть его условия эксплуатации и собственные предпочтения.

Главный вопрос – ресурс?

Традиционно дизельные двигатели считаются более выносливыми, и эта репутация все еще сохраняется. Их конструкция предусматривает работу под большими нагрузками, поэтому они часто демонстрируют значительно больший пробег без серьезного ремонта. Именно поэтому дизель долгое время был фаворитом для тех, кто много ездит по трассе, или использует машину в коммерческих целях.

Впрочем, современные бензиновые моторы тоже изменились. Турбонаддув и улучшенные технологии впрыска сделали их мощнее и значительно экономнее, чем агрегаты предыдущих поколений. Поэтому разница между типами двигателей все еще есть, но она уже не такая драматическая, как раньше – и в этом главное достижение инженеров.

Расход топлива: экономия имеет значение

Одной из главных причин популярности дизеля остается его экономичность. В реальных условиях он потребляет примерно на 20-35% меньше горючего, особенно во время длительных поездок. Для наглядности, сравним реальные показатели расхода в смешанном цикле популярных у нас агрегатов TSI и TDI объемом 2,0 литра от Volkswagen Group:

дизель: около 5,5–6,7 л/100 км;

бензин: 9-10 л/100 км.

Отличие становится особенно заметным при больших годовых пробегах и текущей высокой стоимости топлива в Украине.

Качество топлива: скрытый риск

Еще один важный момент – качество топлива. Дизельные двигатели значительно более чувствительны к этому фактору, особенно современные системы Common Rail. Даже одна неудачная заправка может привести к дорогостоящему ремонту топливной системы на десятки тысяч гривен.

Бензиновые двигатели также не любят некачественное топливо, но обычно “переносят” это проще. Последствия реже бывают критическими, а ремонт – дешевле. Это одна из причин, почему дизель требует более внимательного отношения к заправкам.

Город против трассы: ключевой фактор выбора

Именно сценарий эксплуатации автомобиля чаще всего определяет правильный ответ в вопросе выбора силового агрегата. Дизель лучше всего раскрывает свои преимущества на трассе, где двигатель работает стабильно, а системы экологии не страдают от постоянных остановок. При таких обстоятельствах он экономный, тяговитый и долговечный.

В городе ситуация другая. Частые короткие поездки, пробки и холодные запуски не являются идеальными для дизельных моторов из-за чувствительности сажевого фильтра и элементов системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). Бензиновые двигатели менее чувствительны к подобному режиму эксплуатации, ведь они быстрее прогреваются до рабочей температуры. Более того, этот фактор также влияет и на комфорт водителя и пассажиров – в салоне бензинового авто становится теплее значительно быстрее.

Обслуживание и надежность: компромиссы современности

Несмотря на свою выносливость, дизельные двигатели стали значительно сложнее. Современные системы впрыска, турбины и экологические компоненты требуют не только качественного топлива, а и своевременного и правильного обслуживания.

Современные дизели также оборудованы системой AdBlue, которая требует отдельного ухода и может добавить владельцу проблем

Бензиновые агрегаты все же несколько проще, что положительно влияет на стоимость ремонта. Однако они также не лишены нюансов, особенно когда речь идет о современных турбомоторах. Например, особенно капризными все еще остаются системы фазорегуляции и зажигания. В итоге оба варианта требуют ухода, но характер расходов может существенно отличаться.

Ощущения за рулем: разные характеры

Разница между двумя видами моторов хорошо ощущается во время езды. Бензиновые авто обычно обеспечивают более плавную и тихую работу, что особенно актуально в городе. Хотя, к слову, некоторые современные трехцилиндровые агрегаты, как вот 1.2 PureTech (EB2) от Peugeot, имеют такую же ощутимую вибрацию при работе как и любой дизель. Кроме того, бензиновые моторы развивают максимальную мощность только на высоких оборотах.

Дизельные автомобили имеют противоположный характер. Они предлагают мощную тягу на низких оборотах, что добавляет уверенности во время обгонов или движения с нагрузкой. Это делает их удобными для дальних поездок и активной эксплуатации.

Стоимость владения: считать нужно все

Когда речь заходит о деньгах, важно смотреть не только на расход топлива. Дизельные автомобили часто дороже на старте, но могут окупить себя при больших пробегах. Бензиновые авто несколько доступнее. Именно поэтому ключевым фактором становится интенсивность использования. Если автомобиль большую часть времени проводит в городе, где дистанции поездок достаточно короткие – экономия дизеля может просто не проявить себя.

Не менее важным при выборе подержанного авто является тот факт, что бензиновые модели чаще имеют более низкий оригинальный пробег. Однако, недобросовестные продавцы “крутят” все подряд, поэтому соответствие данных на одометре надо отдельно проверять перед покупкой.

Вывод: правильный выбор – индивидуален

В 2026 году универсального ответа все еще не существует. Дизель и бензин остаются актуальными, но каждый вариант имеет свои сильные стороны, которые раскрываются лишь в определенных условиях. Если вы регулярно преодолеваете большие расстояния, дизель выглядит наиболее логичным выбором. Если же автомобиль нужен для города, бензиновый двигатель зачастую будет более удобным и практичным. В итоге все сводится к образу жизни, а не только к характеристикам двигателя.