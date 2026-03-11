Які автомобілі найчастіше перепродають в Україні: топ-10 марок і моделей у лютому-2026

У лютому 2026 року українці уклали 56 551 угоду купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, це на 31,9% менше, ніж у січні, і на 36,9% менше, ніж у лютому 2025 року.

Також цікаво продажі електромобілів в Україні скоротились на 78%

Ринок повернувся до нормального ритму

Аналітики пояснюють різке зниження активності ефектом «перегрітого» ринку наприкінці минулого року. У грудні багато покупців поспішали придбати автомобілі до зміни податкових правил щодо імпорту електромобілів.

Через це у перші місяці 2026 року ринок фактично перейшов у фазу корекції. Поточна статистика демонструє повернення до більш стабільних і передбачуваних обсягів перепродажів.

Найпопулярніші марки

Серед брендів беззаперечним лідером внутрішнього ринку залишається Volkswagen. Значна кількість автомобілів цієї марки у парку країни та доступність запчастин підтримують стабільний попит.

До трійки найпопулярніших також входять BMW і Renault. Далі у рейтингу розташувалися Skoda та Audi.

У десятці лідерів залишаються і ВАЗ/Lada, що пояснюється попитом на максимально доступні автомобілі у регіонах. Також стабільні позиції утримують Toyota, Mercedes-Benz, Ford та Hyundai.

Найпопулярніші моделі

У модельному рейтингу перші позиції традиційно займають Volkswagen Passat та Skoda Octavia. Ці автомобілі залишаються популярними завдяки поєднанню практичності, надійності та доступної вартості обслуговування.

Третє місце посідає Daewoo Lanos, який досі активно перепродається на вторинному ринку. Популярність моделі пояснюється величезним тиражем — в Україні було випущено близько 400 тисяч таких автомобілів.

Серед інших популярних моделей — Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus, Audi A6, Audi A4, а також BMW 5 Series та BMW 3 Series.

Преміум-сегмент

На вторинному ринку люксових автомобілів активність залишається точковою, але показовою.

У лютому в Україні перепродали 1 Ferrari, 1 McLaren, 3 Aston Martin та 4 Rolls-Royce. Також власників змінили 6 Bentley і 12 Maserati.

Наймасовішим брендом у преміальному сегменті залишається Porsche — протягом місяця було зафіксовано 222 угоди з автомобілями цієї марки.

Також цікаво Porsche представила електричний Cayenne S: 666 "конячок" і розгін до "сотні" за 3,8 секунди

Що відбувається з ринком

Поточні показники свідчать про те, що внутрішній ринок вживаних автомобілів повернувся до своєї звичної структури, але працює на значно нижчих обертах.

Покупці дедалі частіше обирають перевірені моделі середнього класу або доступний преміум, намагаючись мінімізувати ризики та витрати.