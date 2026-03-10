Продажі електромобілів в Україні скоротились на 76%

ФОТО: BYD |
BYD Sea Lion 06
У лютому український автопарк поповнили 1074 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на електромобілі суттєво скоротився. У порівнянні з лютим 2025 року реєстрації впали на 76 відсотків, а порівняно із січнем 2026 року — на 63 відсотки.
Структура ринку електромобілів
Основну частку зареєстрованих транспортних засобів становили легкові автомобілі — 1013 одиниць. Із них:
- нові — 144 автомобілі
- вживані — 869 автомобілів
Крім того, у лютому було зареєстровано 61 комерційний електромобіль. При цьому новими серед них були лише 10 транспортних засобів.
Найпопулярніші нові електромобілі
До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні у лютому, увійшли:
- BYD Sea Lion 06 — 16 автомобілів
- Zeekr 001 / BYD Leopard 3 — по 13 автомобілів
- Zeekr 7X — 11 автомобілів
- Honda eNP2 — 10 автомобілів
- Volkswagen ID.UNYX — 8 автомобілів
Найпопулярніші вживані електромобілі
Серед електромобілів із пробігом, які вперше зареєстрували в Україні, лідирують моделі американського виробника Tesla:
- Tesla Model Y — 124 автомобілі
- Tesla Model 3 — 117 автомобілів
- Nissan Leaf — 114 автомобілів
- Chevrolet Bolt — 59 автомобілів
- Tesla Model S — 45 автомобілів
Таким чином, попри різке падіння попиту на електромобілі загалом, серед уживаних моделей українці продовжують активно обирати автомобілі бренду Tesla, тоді як у сегменті нових електрокарів міцнішає частка китайських виробників.