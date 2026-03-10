Продажі електромобілів в Україні скоротились на 76%

У лютому український автопарк поповнили 1074 транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

Попит на електромобілі суттєво скоротився. У порівнянні з лютим 2025 року реєстрації впали на 76 відсотків, а порівняно із січнем 2026 року — на 63 відсотки.

Структура ринку електромобілів

Основну частку зареєстрованих транспортних засобів становили легкові автомобілі — 1013 одиниць. Із них:

нові — 144 автомобілі

вживані — 869 автомобілів

Крім того, у лютому було зареєстровано 61 комерційний електромобіль. При цьому новими серед них були лише 10 транспортних засобів.

Найпопулярніші нові електромобілі

До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні у лютому, увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 16 автомобілів Zeekr 001 / BYD Leopard 3 — по 13 автомобілів Zeekr 7X — 11 автомобілів Honda eNP2 — 10 автомобілів Volkswagen ID.UNYX — 8 автомобілів

Найпопулярніші вживані електромобілі

Серед електромобілів із пробігом, які вперше зареєстрували в Україні, лідирують моделі американського виробника Tesla:

Tesla Model Y — 124 автомобілі Tesla Model 3 — 117 автомобілів Nissan Leaf — 114 автомобілів Chevrolet Bolt — 59 автомобілів Tesla Model S — 45 автомобілів

Таким чином, попри різке падіння попиту на електромобілі загалом, серед уживаних моделей українці продовжують активно обирати автомобілі бренду Tesla, тоді як у сегменті нових електрокарів міцнішає частка китайських виробників.