Продажи электромобилей в Украине сократились на 76%

В феврале украинский автопарк пополнили 1074 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

Спрос на электромобили существенно сократился. По сравнению с февралем 2025 года регистрации упали на 76 процентов, а по сравнению с январем 2026 года - на 63 процента.

Структура рынка электромобилей

Основную долю зарегистрированных транспортных средств составляли легковые автомобили - 1013 единиц. Из них:

новые - 144 автомобиля

подержанные - 869 автомобилей

Кроме того, в феврале было зарегистрировано 61 коммерческий электромобиль. При этом новыми среди них были только 10 транспортных средств.

Самые популярные новые электромобили

В пятерку самых популярных новых электромобилей, которые впервые зарегистрировали в Украине в феврале, вошли:

BYD Sea Lion 06 - 16 автомобилей Zeekr 001 / BYD Leopard 3 - по 13 автомобилей Zeekr 7X - 11 автомобилей Honda eNP2 - 10 автомобилей Volkswagen ID.UNYX - 8 автомобилей

Самые популярные подержанные электромобили

Среди электромобилей с пробегом, которые впервые зарегистрировали в Украине, лидируют модели американского производителя Tesla:

Tesla Model Y - 124 автомобиля Tesla Model 3 - 117 автомобилей Nissan Leaf - 114 автомобилей Chevrolet Bolt - 59 автомобилей Tesla Model S - 45 автомобилей

Таким образом, несмотря на резкое падение спроса на электромобили в целом, среди подержанных моделей украинцы продолжают активно выбирать автомобили бренда Tesla, тогда как в сегменте новых электрокаров крепнет доля китайских производителей.