Продажи электромобилей в Украине сократились на 76%

ФОТО: BYD|
BYD Sea Lion 06
В феврале украинский автопарк пополнили 1074 транспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на электромобили существенно сократился. По сравнению с февралем 2025 года регистрации упали на 76 процентов, а по сравнению с январем 2026 года - на 63 процента.
Структура рынка электромобилей
Основную долю зарегистрированных транспортных средств составляли легковые автомобили - 1013 единиц. Из них:
- новые - 144 автомобиля
- подержанные - 869 автомобилей
Кроме того, в феврале было зарегистрировано 61 коммерческий электромобиль. При этом новыми среди них были только 10 транспортных средств.
Самые популярные новые электромобили
В пятерку самых популярных новых электромобилей, которые впервые зарегистрировали в Украине в феврале, вошли:
- BYD Sea Lion 06 - 16 автомобилей
- Zeekr 001 / BYD Leopard 3 - по 13 автомобилей
- Zeekr 7X - 11 автомобилей
- Honda eNP2 - 10 автомобилей
- Volkswagen ID.UNYX - 8 автомобилей
Самые популярные подержанные электромобили
Среди электромобилей с пробегом, которые впервые зарегистрировали в Украине, лидируют модели американского производителя Tesla:
- Tesla Model Y - 124 автомобиля
- Tesla Model 3 - 117 автомобилей
- Nissan Leaf - 114 автомобилей
- Chevrolet Bolt - 59 автомобилей
- Tesla Model S - 45 автомобилей
Таким образом, несмотря на резкое падение спроса на электромобили в целом, среди подержанных моделей украинцы продолжают активно выбирать автомобили бренда Tesla, тогда как в сегменте новых электрокаров крепнет доля китайских производителей.