Скільки коштує проїхати 100 кілометрів у 2026 році на бензині, дизелі, газу чи електро

У 2026 році витрати на поїздки автомобілем зросли разом із цінами на пальне. В Авто24 порахували, скільки коштує проїхати на легковому авто 100 км на бензині, дизелі, газі та електромобілі з урахуванням актуальних цін в Україні.

Також цікаво конфлікт в Ірані зробив електромобілі ще вигіднішими за бензинові

Актуальні ціни на пальне

Станом на кінець березня 2026 ціни на пальне такі:

Бензин А-95 — близько 72 грн/л

Дизель — близько 85 грн/л

Автогаз (LPG) — близько 43 грн/л

Електроенергія (швидкі DC) — близько 22 грн/кВт·год

Електроенергія (домашня розетка) — 4,32 грн/кВт·год.

Це середні показники по країні, які можуть відрізнятися залежно від регіону та мережі.

Типові витрати авто

Для порівняння беремо середні реальні витрати:

Бензин — 8 л/100 км

Дизель — 6 л/100 км

Газ — 9 л/100 км

Електромобіль — 18 кВт·год/100 км

Скільки коштує 100 км

Бензин

8 літрів по 72 грн = приблизно 576 грн за 100 км

Дизель

6 літрів по 85 грн = приблизно 510 грн за 100 км

Газ (LPG)

9 літрів по 43 грн = приблизно 387 грн за 100 км

Електромобіль (швидка зарядка)

18 кВт·год по 22 грн = приблизно 396 грн за 100 км

Електромобіль (домашня зарядка)

Якщо заряджати вдома (4,32 грн/кВт·год), витрати складуть приблизно 78 грн за 100 км.

Важливо: якщо споживач заряджає своє електричне авто за “нічним” тарифом, то витрати будуть ще меншими. А якщо у нього в домі є сонячні батареї, то вдень вартість заряджання наближається до нуля (звісно ж без урахування амортизації батарей).

До речі рейтинг якості бензину А-95 в Україні

Як змінився баланс

У порівнянні з попередніми роками ситуація змінилась досить суттєво.

Дизель, який раніше часто був найдешевшим, тепер майже наздогнав бензин через високу ціну літра.

Газ зберігає статус одного з найдоступніших варіантів.

Електромобілі на швидких зарядках уже не виглядають “супердешевими” — їхня вартість фактично на рівні газу.

Що вигідніше сьогодні

Якщо рахувати “в лоб”, картина така:

Найдешевше — електромобіль із домашньою зарядкою

Далі — газ (LPG)

Потім — електромобіль на швидких зарядках

Дизель і бензин — найдорожчі варіанти

Фактично дизель втратив свою головну перевагу — економічність.

Що це означає для водіїв

У 2026 році економія залежить не лише від типу двигуна, а від сценарію використання.

Якщо є можливість заряджати авто вдома — електромобіль поза конкуренцією.

Якщо ні — газ виглядає найбільш раціональним рішенням.

Бензин і дизель залишаються універсальними, але вже значно дорожчими у щоденній експлуатації.

Також цікаво які авто найкраще підходять під переобладнання на газ

Висновок

У 2026 році газ утримує позицію найдешевшого “традиційного” пального, але електромобілі з домашньою зарядкою залишаються абсолютними лідерами за економією. Особливо якщо в домі є сонячні батареї.

Водночас швидкі зарядки роблять електрокари майже такими ж дорогими у використанні, як авто на газі — і це ключова зміна ринку.