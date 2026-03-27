Скільки коштує проїхати 100 кілометрів у 2026 році на бензині, дизелі, газу чи електро

Реальна вартість поїздки у 2026: що обрати водію
У 2026 році витрати на поїздки автомобілем зросли разом із цінами на пальне. В Авто24 порахували, скільки коштує проїхати на легковому авто 100 км на бензині, дизелі, газі та електромобілі з урахуванням актуальних цін в Україні.
Актуальні ціни на пальне
Станом на кінець березня 2026 ціни на пальне такі:
- Бензин А-95 — близько 72 грн/л
- Дизель — близько 85 грн/л
- Автогаз (LPG) — близько 43 грн/л
- Електроенергія (швидкі DC) — близько 22 грн/кВт·год
- Електроенергія (домашня розетка) — 4,32 грн/кВт·год.
Це середні показники по країні, які можуть відрізнятися залежно від регіону та мережі.
Типові витрати авто
Для порівняння беремо середні реальні витрати:
- Бензин — 8 л/100 км
- Дизель — 6 л/100 км
- Газ — 9 л/100 км
- Електромобіль — 18 кВт·год/100 км
Скільки коштує 100 км
Бензин
8 літрів по 72 грн = приблизно 576 грн за 100 км
Дизель
6 літрів по 85 грн = приблизно 510 грн за 100 км
Газ (LPG)
9 літрів по 43 грн = приблизно 387 грн за 100 км
Електромобіль (швидка зарядка)
18 кВт·год по 22 грн = приблизно 396 грн за 100 км
Електромобіль (домашня зарядка)
Якщо заряджати вдома (4,32 грн/кВт·год), витрати складуть приблизно 78 грн за 100 км.
Важливо: якщо споживач заряджає своє електричне авто за “нічним” тарифом, то витрати будуть ще меншими. А якщо у нього в домі є сонячні батареї, то вдень вартість заряджання наближається до нуля (звісно ж без урахування амортизації батарей).
Як змінився баланс
У порівнянні з попередніми роками ситуація змінилась досить суттєво.
Дизель, який раніше часто був найдешевшим, тепер майже наздогнав бензин через високу ціну літра.
Газ зберігає статус одного з найдоступніших варіантів.
Електромобілі на швидких зарядках уже не виглядають “супердешевими” — їхня вартість фактично на рівні газу.
Що вигідніше сьогодні
Якщо рахувати “в лоб”, картина така:
- Найдешевше — електромобіль із домашньою зарядкою
- Далі — газ (LPG)
- Потім — електромобіль на швидких зарядках
- Дизель і бензин — найдорожчі варіанти
Фактично дизель втратив свою головну перевагу — економічність.
Що це означає для водіїв
У 2026 році економія залежить не лише від типу двигуна, а від сценарію використання.
Якщо є можливість заряджати авто вдома — електромобіль поза конкуренцією.
Якщо ні — газ виглядає найбільш раціональним рішенням.
Бензин і дизель залишаються універсальними, але вже значно дорожчими у щоденній експлуатації.
Висновок
У 2026 році газ утримує позицію найдешевшого “традиційного” пального, але електромобілі з домашньою зарядкою залишаються абсолютними лідерами за економією. Особливо якщо в домі є сонячні батареї.
Водночас швидкі зарядки роблять електрокари майже такими ж дорогими у використанні, як авто на газі — і це ключова зміна ринку.