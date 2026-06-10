На Mercedes-Benz G-Class будут возить перехватчика дронов Tytan

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Беспилотные системы антидроновой защиты будут базироваться на шасси Mercedes-Benz G-Class
Речь идет о появлении новой системы Mercedes-Benz и Tytan, что может не только выявлять и уничтожать вражеские беспилотники, которые уже неоднократно фиксируются над немецкими аэропортами и другими важными объектами ФРГ, но и с большой вероятностью будет поставляться в зону боевых действий Украины.
Соответствующий меморандум стороны подписали во время международной аэрокосмической выставки ILA Berlin. Стороны достигли договоренности об открытии нового завода и выпуске беспилотников уже в нынешнем году. Об этом пишет журнал spiegel.de.
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Мобильная ПВО на базе G-Class
Центральным элементом нового проекта станет внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Машины укомплектуют радарами, сенсорами и системами запуска дронов-перехватчиков в рамках комплекса Drone Defender.
Предполагается, что такие мобильные платформы смогут выявлять и уничтожать вражеские беспилотники как во время охраны критической инфраструктуры, так и непосредственно в зоне боевых действий.
Система предусматривает использование как автомобильных пусковых установок, так и возможность развертывания комплексов на земле. Для координации работы мобильных групп могут применяться фургоны Mercedes Sprinter, но они будут выполнять функцию командных пунктов – КШМ.
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Защита инфраструктуры и боевое применение
Проект направлен прежде всего на усиление защиты критически важных объектов Германии. В последние годы беспилотники неоднократно фиксировали вблизи аэропортов, военных баз и других стратегических объектов страны.
В то же время разработчики отмечают, что Drone Defender будет иметь и военное применение. Дроны-перехватчики Tytan (см. видео внизу) способны автономно обнаруживать и уничтожать вражеские БПЛА, что делает систему актуальной для современного поля боя.
Об Украине речь не идет, но намек есть и это никто не скрывает: Германия была и остается самым преданным союзником.
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Стартап с поддержкой НАТО
Tytan Technologies основали в 2023 году выпускники Мюнхенского технического университета. Компания уже получила заказ от Бундесвера и активно поставляет Украине дроны-перехватчики METIS.
Среди инвесторов стартапа – NATO Innovation Fund, а общий объем привлеченного финансирования составляет около 46 млн евро.
Летом компания планирует открыть новый завод в Мюнхене. Ожидается, что до конца года предприятие сможет выпускать до 3 тысяч беспилотников ежемесячно.
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Новый тренд для европейского автопрома
Сотрудничество Mercedes-Benz и Tytan стало очередным примером сближения автомобильной и оборонной отраслей в Европе.
На фоне усиления вызовов безопасности и кризиса в автопроме производители все активнее приобщаются к оборонным проектам, используя собственные технологические и производственные возможности для развития современных систем безопасности.