Мошенничество с элитными авто в Одесской области: разоблачена схема обмана военных

Злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрении, а суд уже избрал меры пресечения. За совершенные преступления фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры, Главного управления Нацполиции Одесской области и Киберполиции, разоблачили трех основных фигурантов дела в возрасте от 35 до 41 года. Все они местные жители.

Как действовала схема

Предприимчивые дельцы размещали заманчивые предложения о продаже элитных автомобилей по заниженным ценам, обещая доставку из-за рубежа. Для правдивости мошенники усиливали свои действия реальными видеосюжетами.

Короткие видео машин, взятые из открытого доступа в интернете, они присылали клиентам и уверяли, что транспорт в отличном состоянии. Правда, в общение они для конспирации использовали вымышленные имена и регулярно меняли номера телефонов.

Фото: Нацполиция

Как обманывали военных

Основными жертвами схемы становились военнослужащие. Псевдопродавцы требовали предоплату – от 500 до 1500 долларов – якобы для перегона автомобиля в Украину. После получения средств злоумышленники прекращали связь с покупателями.

Полученные деньги фигуранты обналичивали через банковские терминалы и использовали на собственные нужды.

Разоблачение и задержание

Преступную деятельность задокументировали следователи областной полиции совместно с киберполицией. После сбора доказательств правоохранители провели спецоперацию с участием подразделений полиции особого назначения и патрульной полиции, в результате которой подозреваемых задержали.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и денежные средства.

Подозрение и наказание

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Фото: прокуратура Одесской области

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как не стать жертвой мошенников

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при онлайн-покупках и пользоваться услугами проверенных продавцов, избегать предоплаты и осуществлять расчет только после получения товара.