Шахрайство з елітними авто на Одещині: викрито схему обману військових

Зловмисників затримано, їм повідомлено про підозру, а суд уже обрав запобіжні заходи. За скоєні злочини фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури, Головного управління Нацполіції Одещини та Кіберполіції, викрито трьох основних фігурантів справи віком від 35 до 41 року. Усі вони місцеві жителі.

Як діяла схема

Підприємливі ділки розміщували привабливі пропозиції про продаж елітних автомобілів за заниженими цінами, обіцяючи доставлення з-за кордону. Для правдивості шахраї підсилювали свої дії реальними відеосюжетами.

Короткі відео машин, взяті з відкритого доступув інтернеті, вони надсилали клієнтам та запевняли, що транспорт у відмінному стані. Щоправда, у спілкування вони для конспірації використовували вигадані імена та регулярно змінювали номери телефонів.

Шахраї діяли нахабно, щоразу зухвало підсилювали "добрі наміри" краденим з інтернету відео, а коли їх пов'язали кайданками – здулися. Фото: Нацполіція

Як ошукували військових

Основними жертвами схеми ставали військовослужбовці. Псевдопродавці вимагали передоплату – від 500 до 1500 доларів – нібито для перегону автомобіля в Україну. Після отримання коштів зловмисники припиняли зв’язок із покупцями.

Отримані гроші фігуранти переводили в готівку через банківські термінали та використовували на власні потреби.

Викриття та затримання

Злочинну діяльність задокументували слідчі обласної поліції спільно з кіберполіцією. Після збору доказів правоохоронці провели спецоперацію за участю підрозділів поліції особливого призначення та патрульної поліції, у результаті якої підозрюваних затримали.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та грошові кошти.

Підозра та покарання

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Арешти, обшуки та вилучення речових доказів тривали одночасно в кількох місцях. Фото: прокуратура Одещини

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як не стати жертвою шахраїв

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок та користуватися послугами перевірених продавців, уникати передоплати та здійснювати розрахунок лише після отримання товару.