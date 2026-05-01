Мошенники зарабатывали миллионы на авто для ВСУ: организатора вернули в Украину

Мошенники продавали несуществующие машины из Европы, прикрываясь волонтерами и благотворительными фондами. По данным Нацполиции, схема действовала с начала полномасштабного вторжения.

Участники преступной организации массово публиковали в интернете объявления о продаже и доставке автомобилей из Европы по заметно более низким ценам, чем на рынке.

Для убедительности они использовали вымышленные личные данные и представлялись таможенными брокерами, перевозчиками, волонтерами и даже сотрудниками благотворительных организаций. Чаще всего мошенники прикрывались именем фонда Сергея Притулы.

Как работала схема

Основной целью мошенников были военные, которые искали транспорт для своих подразделений. После контакта с "продавцом" потерпевший перечислял предоплату за авто, которое якобы уже находилось в Европе и готовилось к доставке в Украину.

Скрывался в Эстонии, но на запрос украинской стороны прибалты сразу же провели арест подозреваемого и подготовили к экстрадиции.

После получения средств аферисты просили прислать документы и записать видеоблагодарность – якобы для отчетности перед благотворителями или партнерами. Впоследствии связь с продавцом обрывалась: автомобиль покупатель не получал, а деньги исчезали.

Видео использовали для новых жертв

Записанные военными видеоблагодарности мошенники использовали повторно - чтобы создать впечатление реальной работы и убедить других покупателей в "надежности" поставщиков.

"Благодаря таким видео аферистам удавалось входить в доверие к новым потерпевшим. По предварительным оценкам, ежемесячные убытки военных превышали 5 миллионов гривен, – отметили в полиции.

Организатора вернули в Украину

Разработчиком схемы оказался гражданин Украины, который ранее уже имел проблемы с законом за рубежом и фигурировал в уголовных производствах о мошенничестве в Украине.

После установления его местонахождения в Эстонии мужчину задержали. В рамках процедуры экстрадиции, при координации Департамента международного полицейского сотрудничества, его передали украинским правоохранителям. Вчера его уже доставили в Украину.