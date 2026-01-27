На Буковине использовали шпионское оборудование для сдачи водительских экзаменов

На Буковине сотрудники ДВБ совместно с СБУ разоблачили организованную группу, которая обеспечивала сдачу теоретических экзаменов для получения водительских удостоверений с использованием специальных технических средств.

Читайте также: В ТСЦ МВД планируют массово использовать новые устройства против мошенничества

По данным силовиков, предприимчивые граждане действовали по четко отлаженному алгоритму. Через личные контакты они находили кандидатов, которые не могли самостоятельно сдать теоретический экзамен в территориальных сервисных центрах МВД (а таких по официальным данным около 80% от всех кандидатов), и предлагали им полное сопровождение во время прохождения тестирования.

Перед началом экзамена клиентов одевали в специально подготовленную одежду, в которую были вмонтированы самодельные устройства для скрытой передачи информации. Кроме того, использовался миниатюрный наушник. С помощью этого оборудования организаторы считывали вопросы с экрана компьютера и в режиме реального времени передавали правильные ответы.

Стоимость услуги составляла около 1 500 долларов США с одного человека. При этом схема действовала не только в Черновицкой области, но и охватывала Хмельницкий регион, что свидетельствует о межрегиональный характер деятельности.

Оперативники Черновицкого управления ДВБ установили всех фигурантов дела. Сейчас им уже объявлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого силовики проверяют возможную причастность других лиц и устанавливают полный перечень клиентов, которые могли воспользоваться услугами схемы.

Напомним, что около 80% кандидатов в водители не могут честно сдать экзамены. Такая ситуация создает прочную основу для различных коррупционных и мошеннических схем. Совокупность этих факторов не способствует безопасности дорожного движения.