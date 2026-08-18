На дороги вернут "Фантомы": МВД ужесточит контроль за скоростью

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский после совещания с участием руководства Нацполиции и Департамента патрульной полиции.

МВД готовит ужесточение ответственности за систематические нарушения

По словам Выговского, одна из главных задач – минимизация аварийности на украинских дорогах. Для этого МВД совместно с народными депутатами уже наработал ряд законодательных инициатив.

"Первое – необходимо усиление ответственности за систематические нарушения правил. Она должна быть ощутимой и неотвратимой", – отметил Выговский.

Отдельное внимание планируется уделить безопасности пассажирских перевозок, а также нормированию вопроса управления легким электротранспортом. В МВД отмечают, что активизируют сотрудничество с Верховной Радой и рассчитывают на поддержку парламента по соответствующим изменениям.

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На дорогах появятся новые камеры контроля скорости

Часть мер МВД уже начинает внедрять непосредственно на уровне ведомства. Один из приоритетов – усиление контроля за превышением скорости. По словам главы МВД, именно скорость – это одна из главных причин ДТП.

На этой неделе на украинских заработают десятки новых камер автоматической фиксации превышения скорости. Конкретные места их установки в ближайшее время должна обнародовать патрульная полиция.

"Фантомы" вернутся на дороги

Еще одним инструментом контроля станут так называемые "Фантомы" – специальные патрульные автомобили, внешне не отличающиеся от обычного транспорта, но оборудованные системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

По словам Выговского, "Фантомы" успели проработать всего около месяца до начала полномасштабного вторжения России. За этот короткий период полицейские привлекли к ответственности свыше 26 тысяч водителей, превысивших скорость. Теперь этот формат контроля планируется восстановить.

В Украине в начале августа произошло более 1300 ДТП с пострадавшими

В МВД отмечают актуальность усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения на фоне высокой аварийности. В то же время в ведомстве подчеркивают, что повышение безопасности дорожного движения не сводится только к увеличению штрафов или ужесточению ответственности.

Речь идет о комплексе мероприятий, направленных не только на наказание нарушителей, но и на формирование более безопасного поведения водителей и общее повышение культуры на дорогах.