На дороги повернуть "Фантоми": МВС посилить контроль за швидкістю

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський після наради за участю керівництва Нацполіції та Департаменту патрульної поліції.

МВС готує посилення відповідальності за систематичні порушення

За словами Вигівського, одним із головних завдань є мінімізація аварійності на українських дорогах. Для цього МВС спільно з народними депутатами вже напрацювало низку законодавчих ініціатив.

"Перше – необхідне посилення відповідальності за систематичні порушення правил. Вона має бути відчутною та невідворотною", – зазначив Вигівський.

Окрему увагу планують приділити безпеці пасажирських перевезень, а також унормуванню питання керування легким електротранспортом. У МВС зазначають, що активізують співпрацю з Верховною Радою та розраховують на підтримку парламенту щодо відповідних змін.

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На дорогах з'являться нові камери контролю швидкості

Частину заходів МВС уже починає впроваджувати безпосередньо на рівні відомства. Один із пріоритетів – посилення контролю за перевищенням швидкості. За словами очільника МВС, саме швидкість – це одна з головних причин ДТП.

Цього тижня на українських дорогах запрацюють десятки нових камер автоматичної фіксації перевищення швидкості. Конкретні місця їх встановлення найближчим часом має оприлюднити патрульна поліція.

"Фантоми" повернуться на дороги

Ще одним інструментом контролю стануть так звані "Фантоми" – спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайного транспорту, але обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.

За словами Вигівського, "Фантоми" встигли пропрацювати лише близько місяця до початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей короткий період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Тепер цей формат контролю планують відновити.

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У МВС наголошують на актуальності посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху на тлі високої аварійності. Водночас у відомстві підкреслюють, що підвищення безпеки дорожнього руху не зводиться лише до збільшення штрафів або посилення відповідальності.

Йдеться про комплекс заходів, спрямованих не лише на покарання порушників, а й на формування безпечнішої поведінки водіїв та загальне підвищення культури на дорогах.