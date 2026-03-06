На Прикарпатье машины заправляли "бодягой" по ценам брендового топлива

Совместная операция работников областной прокуратуры и детективов БЭБ прошла молниеносно. По сообщению прокуратуры, основанием для прекращения АЗС была нелегальная торговля горючим.

Прекращение незаконного оборота подакцизной продукции на территории Прикарпатья в первую очередь положительно скажется на владельцах транспортных средств, которым здесь сбывали бензин, не соответствующий стандартам по содержанию серы, бензола, биоэталона, и дизеля с несоответствующей плотностью и вязкостью.

Доказательств для конфискации изъятого уже достаточно

В ходе расследования детективы собрали достаточную доказательную базу о том, что автозаправочные станции работали без необходимых разрешительных документов. У субъектов хозяйствования не было лицензий на розничную торговлю, сертификатов качества и документов, подтверждающих происхождение топлива.

В ходе санкционированных обысков законно-незаконных АЗС обнаружено и изъято более 28 тысяч литров дизеля и 21 тысячу литров бензина неизвестного происхождения.

Также демонтировано 8 резервуаров для хранения горючего и топливно-раздаточные колонки.

Все на АЗС край дороги скромно, но финансово мощно – фальсификат по ценнику бренда настроения владельцу добавлял. Скриншот: Авто24



По рыночным ценам стоимость контрафактного топлива (по состоянию на конец февраля 2026 года) составляет более 2 млн 500 тыс. грн.

Сейчас на всех четырех объектах демонтировано все оборудование и аппаратуру.

Продолжение следует

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается (ч. 1 и ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины). Назначена экспертиза для определения качества изъятых нефтепродуктов, ведется работа по установлению их происхождения.

Также устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

В этом году это уже вторая ликвидация АЗС

Такая операция проводится уже второй раз с начала года. Несколько недель прокуроры совместно с БЭБ ликвидировали незаконную автозаправочную станцию на улице Промышленной, где реализовывали контрафактное топливо без выдачи фискальных чеков.

Теперь по подобным уголовным внедрением остановили работу еще четырех АЗС.