На Прикарпатті машини заправляли "бодягою" за цінами брендового пального

Спільна операція працівників обласної прокуратури та детективів БЕБ пройшла блискавично. За повідомленням прокуратури, підставою для припинення АЗС була нелегальна торгівля пальним.

Припинення незаконного обігу підакцизної продукції на території Прикарпаття в першу чергу позитивно позначиться на транспортних засобах, яким тут збували бензин, що не відповідає стандартам по вмісту сірки, бензолу, біоеталону, та дизеля з невідповідною щільністю та в'язкістю.

Доказів для конфіскації вилученого уже достатньо

В ході розслідування детективи зібрали достатню доказову базу про те, що автозаправні станції працювали без необхідних дозвільних документів. У суб’єктів господарювання не було ліцензій на роздрібну торгівлю, сертифікатів якості та документів, що підтверджують походження палива.

В ході санкціонованих обшуків законно-незаконних АЗС виявлено та вилучено понад 28 тисяч літрів дизелю та 21 тисячу літрів бензину невідомого походження.

Також демонтовано 8 резервуарів для зберігання пального та паливно-роздавальні колонки.

Все на АЗС край дороги скромно, але фінансово потужно – фальсифікат за цінником бренду настрою власнику додавав. Скриншот: Авто24

За ринковими цінами вартість вилученого контрафактного пального (станом на кінець лютого 2026 року) становить понад 2 млн 500 тис. грн.

Наразі на всіх чотирьох об'єктах демонтовано все обладнання та апаратуру.

Далі буде

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває (ч. 1 та ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України).

Призначено експертизу для визначення якості вилучених нафтопродуктів, ведеться робота із встановлення їхнього походження.

Також встановлюється коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Цьогоріч це вже друга ліквідація АЗС

Така операція проводиться вже вдруге з початку року. Кілька тижнів прокурори спільно із БЕБ ліквідували незаконну автозаправну станцію на вулиці Промисловій, де реалізовували контрафактне пальне без видачі фіскальних чеків.

Тепер за подібним кримінальним впровадженням зупинили роботу ще чотирьох АЗС.