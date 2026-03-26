Начальник службы спасения "погорел" на переплате за служебные машины

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте для начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области. Основание оказалось серьезным – вероятное злоупотребление служебным положением и причастность к незаконной деятельности.

О преступных действиях чиновника говорится в постановлении Коммунарского районного суда Запорожья. Решение вступило в законную силу 17 марта с.г. Это ограничение будет действовать до 27 апреля 2026 года включительно.

Что инкриминируют

Досудебное расследование показало, что фигурант дела действовал вызывающе. Дело касается события в 2022 году. Тогда он приказал подчиненным подготовить документы для закупки специализированных аварийно-спасательных автомобилей.

Машины указано конкретно – спецтранспорт должен быть на ходовой базе Ford Ranger и Mitsubishi L200. Продавец также озвучен – частное предприятие указано также конкретно.

Сколько заплатили

По результатам выполненных условий договоров № 177/10 от 12.10.2022 и № 240/11 от 22.11.2022 со счета аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области в октябре и декабре были списаны денежные средства в размере 6 401 130 грн и 6 929 802 грн в пользу поставщика техники, название которого указано в постановлении.

В ходе ревизии были выявлены завышенные цены, что впоследствии подтверждено заключением судебной экономической экспертизы. Специалисты экспертного мониторинга в феврале 2026 года документально подтвердили – аварийно-спасательному отряду специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Сколько переплатили

На закупке аварийно-спасательной машины легкого типа BC FR CAРМ-Л на базе автомобиля типа пикап марки Ford Ranger цена завышена на 1 370 545, 68 грн.

Зафиксирована переплата и при закупке аварийно-спасательной машины легкого типа BC ML200 CAРМ-Л на базе автомобиля типа пикап марки Mitsubishi L200 на 1 563 448, 64 грн.

Что "светит" чиновнику

Фигурант дела подозревается в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.