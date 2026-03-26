Начальник загону спецпризначення служби порятунку "погорів" на переплаті службових машин

Суд ухвалив клопотання прокуратури про домашній арешт для начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області. Підстава виявилася серйозною – ймовірне зловживання службовим становищем та причетність до незаконної діяльності.

Про злочинні дії чиновника йдеться в ухвалі Комунарського районного суду Запоріжжя. Рішення набрало законної сили 17 березня ц.р. Це обмеження діятиме до 27 квітня 2026 року включно.

Читайте також Підполковник Рівненського ТЦК на "подарованій" Toyota довго не їздив

Що інкримінують

Досудове розслідування показало, що фігурант справи діяв зухвало. Справа стосується події у 2022 році. Тоді він наказав підлеглим підготувати документи для закупівлі спеціалізованих аварійно-рятувальних автомобілів.

Машини вказано конкретно – спецтранспорт має бути на ходовій базі Ford Ranger та Mitsubishi L200. Продавець також озвучений – приватне підприємство вказано також конкретно.

Читайте також За вимагання "десятини" з тендеру офіцер-прикордонник може отримати 10 років вʼязниці

Скільки заплатили

За результатами виконаних умов договорів № 177/10 від 12.10.2022 та № 240/11 від 22.11.2022 з рахунку аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області в жовтні та грудні було списано грошові кошти у розмірі 6 401 130 грн та 6 929 802 грн на користь постачальника техніки, назва якого вказана в ухвалі.

В ході ревізії було виявлено завищені ціни, що згодом підтверджено висновком судової економічної експертизи. Фахівці експертного моніторингу у лютому 2026 року документально підтвердили – аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області завдано матеріальної шкоди у великому розмірі.

Читайте також Дружина військового через ліжко стала власницею Toyota Land Cruiser, але їздить чоловік

Скільки переплатили

На закупівлі аварійно-рятувальної машини легкого типу BC FR CAРМ-Л на базі автомобіля типу пікап марки Ford Ranger ціна завищена на 1 370 545, 68 грн.

Зафіксовано переплату й при закупівлі аварійно-рятувальної машини легкого типу BC ML200 CAРМ-Л на базі автомобіля типу пікап марки Mitsubishi L200 на 1 563 448, 64 грн.

Читайте також Полковник ЗСУ не замовляв вантажівку, яку благодійний фонд завозив в Україну



Що "світить" чиновнику

Фігурант справи підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна.