Нашли номерной знак на дороге: в МВД объяснили, что делать

В главном сервисном центре МВД призывают не игнорировать такие находки и передавать их в ближайшее подразделение. Также можно попробовать найти владельца через страховую компанию.

Как отмечают в ведомстве, случаи потери номерных знаков являются достаточно распространенными - особенно во время непогоды, когда сильный ветер или дождь могут повредить крепления. В такой ситуации посторонние лица нередко находят номерные таблички просто на дороге или обочине.

Два пути

В МВД подчеркивают: если гражданин обнаружил номерной знак, его следует отнести в сервисный центр. Это позволит быстрее вернуть его владельцу и предотвратить возможное использование в мошеннических целях.

Также можно зайти на сайт МСТБУ и по номеру узнать в какой страховой компании застраховано авто. Позвонив в страховую компанию можно сообщить ей о происшествии и оставить свой контакт. Страховая свяжитесь с владельцем и сообщит ему контакт.

Можно ли ездить без номеров

В то же время водителям напоминают, что эксплуатация транспортного средства без хотя бы одного номерного знака - переднего или заднего - является нарушением правил дорожного движения. Полиция за это штрафует на 1190 грн.

Официальное восстановление – сложная процедура

В главном сервисном центре МВД уверяют что официально в случае утери или повреждения номеров их восстановление не предусмотрено. Вместо этого необходимо пройти процедуру перерегистрации транспортного средства с получением нового комплекта номерных знаков.

Для этого владельцу нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить пакет документов, в частности паспорт или ID-карту, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства. В случае похищения номеров дополнительно необходима справка из полиции.

После оформления процедуры водитель получает новое свидетельство о регистрации, а также новые номерные знаки. Стоимость услуги для большинства транспортных средств составляет 1306 гривен, для мототранспорта - 1109 гривен без учета банковской комиссии.

В МВД также рекомендуют заранее регистрироваться на прием через онлайн-сервис “Е-запись” или воспользоваться терминалом самообслуживания непосредственно в помещении центра.

Что делать в случае утери номера

Можно заказать дубликат номерного знака в частных фирмах, которые занимаются изготовлением номеров.

Пойти официальным путем потратить время и деньги и полностью перерегистрировать транспортное средство.

Подождать возможно кто-то найдет номер и попытается его вернуть через страховую компанию.