Знайшли номерний знак на дорозі: у МВС пояснили, що робити

У головному сервісному центрі МВС закликають не ігнорувати такі знахідки та передавати їх до найближчого підрозділу. Також можна спробувати знайти власника через страхову компанію.

Як зазначають у відомстві, випадки втрати номерних знаків є досить поширеними — особливо під час негоди, коли сильний вітер або дощ можуть пошкодити кріплення. У такій ситуації сторонні особи нерідко знаходять номерні таблички просто на дорозі або узбіччі.

Два шляхи

У МВС підкреслюють: якщо громадянин виявив номерний знак, його слід віднести до сервісного центру. Це дозволить швидше повернути його власнику та запобігти можливому використанню в шахрайських цілях.

Також можна зайти на сайт МСТБУ і за номером дізнатись у якій страховій компанії застраховано авто. Зателефонувавши до страхової компанії можна повідомити її про подію і залишити свій контакт. Страхова зв’яжтеся з власником і повідомить йому контакт.

Чи можна їздити без номерів

Водночас водіям нагадують, що експлуатація транспортного засобу без хоча б одного номерного знака — переднього або заднього — є порушенням правил дорожнього руху. Поліція з це штрафує на 1190 грн.

Офіційне відновлення – складна процедура

У головному сервісному центрі МВС запевняють що офіційно у разі втрати або пошкодження номерів їх відновлення не передбачене. Замість цього необхідно пройти процедуру перереєстрації транспортного засобу з отриманням нового комплекту номерних знаків.

Для цього власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати пакет документів, зокрема паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У випадку викрадення номерів додатково необхідна довідка з поліції.

Після оформлення процедури водій отримує нове свідоцтво про реєстрацію, а також нові номерні знаки. Вартість послуги для більшості транспортних засобів становить 1306 гривень, для мототранспорту — 1109 гривень без урахування банківської комісії.

У МВС також рекомендують заздалегідь реєструватися на прийом через онлайн-сервіс “Е-запис” або скористатися терміналом самообслуговування безпосередньо в приміщенні центру.

Що робити у разі втрати номеру

Можна замовити дублікат номерного знаку у приватних фірмах, які займаються виготовленням номерів.

Піти офіційним шляхом витратити час та гроші і повністю перереєструвати транспортний засіб.

Почекати можливо хтось знайде номер і спробує його повернути через страхову компанію.