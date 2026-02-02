Названы самые большие и самые маленькие авторынки ЕС

По итогам 2025 года на рынках стран Европейского Союза было реализовано более 10,8 млн новых легковых автомобилей. Несмотря на общий рост европейского авторынка на 1,8 процента, ситуация в отдельных государствах демонстрирует существенную неравномерность развития. Об этом пишет Укравтопром.

Лидеры автомобильного рынка ЕС

Пятерка крупнейших автомобильных рынков Евросоюза сохранила традиционный состав, однако динамика продаж в странах существенно отличалась.

Германия – 2 857 591 авто, рост на 1,4 процента.

Немецкий рынок остается безоговорочным лидером ЕС, формируя более четверти общих продаж новых авто. Умеренный рост свидетельствует о стабилизации спроса после периода экономической неопределенности.

Франция – 1 632 152 авто, падение на 5 процентов.

Французский рынок зафиксировал самое ощутимое сокращение среди лидеров. Основными факторами стали инфляционное давление, сокращение государственных программ стимулирования и осторожность потребителей.

Италия – 1 524 843 авто, снижение на 2,1 процента.

Итальянский рынок демонстрирует слабую динамику из-за снижения покупательной способности населения и замедления обновления автопарка.

Испания – 1 148 650 авто, рост на 12,9 процента.

Испания стала главным драйвером роста среди крупных рынков ЕС. Оживление экономики, корпоративные закупки и активизация лизинговых программ стимулировали спрос.

Польша – 597 435 авто 597 435 авто, рост на 8,3 процента.

Польский рынок продолжает уверенно расширяться благодаря стабильному экономическому росту, активному развитию бизнес-сегмента и обновлению корпоративных автопарков.

Самые маленькие автомобильные рынки Евросоюза

На противоположном полюсе остаются страны с минимальными объемами продаж, где общая статистика существенно зависит от локальных экономических условий.

Литва – 41 974 авто, рост на 39,3 процента.

Самые высокие темпы роста в ЕС связаны с восстановлением импорта, корпоративными закупками и перерегистрациями коммерческого транспорта.

Латвия – 22 506 авто 22 506 авто, рост на 31,4 процента.

Рынок демонстрирует эффект низкой базы сравнения и постепенное возвращение спроса после слабых предыдущих периодов.

Кипр – 14 634 авто, падение на 2,8 процента.

Незначительное сокращение связано с замедлением туристического сектора и ограниченным внутренним спросом.

Эстония – 13 055 авто 13 055 авто, падение на 48,6 процента.

Самое глубокое падение в ЕС объясняется сокращением корпоративных закупок, налоговыми изменениями и общей экономической коррекцией.

Мальта – 6 468 авто, падение на 15,6 процента.

Малый внутренний рынок и насыщенность автопарка оставляют ограниченный потенциал для роста.

Общие тенденции рынка ЕС

Статистика 2025 года демонстрирует несколько ключевых тенденций.

Во-первых, основной рост обеспечивают южные и восточные рынки ЕС, где спрос активнее восстанавливается после кризисных периодов.

Во-вторых, крупные западноевропейские страны входят в фазу стабилизации, где темпы прироста ограничиваются высокой насыщенностью автопарка.

В-третьих, разница между лидерами и малыми рынками остается существенной, что формирует неравномерную структуру развития автомобильного сектора Союза.