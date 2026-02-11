Названы самые популярные гибридные автомобили января

В январе 2026 года украинский автопарк пополнили 2336 гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщает Укравтопром. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на гибриды вырос на 40 процентов, что свидетельствует об устойчивом интересе потребителей к моделям с комбинированными силовыми установками.

Читайте также: Автомобильный рынок ЕС в 2025 году показал незначительный рост: гибриды лидируют

Структура рынка

Доля новых автомобилей в общем объеме регистраций составила 52 процента. Для сравнения, в январе 2025 года этот показатель был выше - 63 процента. Таким образом, хотя рынок в целом демонстрирует рост, доля подержанных гибридов в структуре продаж увеличивается.

Это может свидетельствовать о постепенном расширении предложения на вторичном рынке и рост ценовой чувствительности покупателей.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых автомобилей абсолютным лидером стал кроссовер Toyota RAV4 - 322 зарегистрированные единицы. Модель традиционно удерживает сильные позиции благодаря сочетанию экономичности, репутации бренда и универсальности формата SUV.

Второе место занял Nissan Qashqai с результатом 79 автомобилей. Третьим по популярности стал Nissan X-Trail - 63 единицы. Обе модели представляют сегмент кроссоверов, что подтверждает доминирование этого типа кузова на украинском рынке.

Лидеры среди подержанных

В сегменте импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство удерживает Ford Escape - 69 регистраций. Модель стабильно пользуется спросом благодаря привлекательному соотношению цены и оснащения.

В тройку лидеров также вошли Toyota Prius с показателем 61 автомобиль и Kia Niro - 60 единиц. Prius традиционно ассоциируется с гибридной технологией, тогда как Niro привлекает современным дизайном и форматом компактного кроссовера.

Рыночные тенденции

Рост рынка гибридов на 40 процентов свидетельствует о постепенной трансформации спроса в сторону более экономичных решений. В то же время уменьшение доли новых автомобилей в структуре продаж может указывать на ограниченную покупательную способность и активизацию вторичного импорта.

Доминирование кроссоверов в рейтингах подтверждает, что украинский потребитель выбирает универсальные модели с повышенным клиренсом, даже в сегменте гибридов.