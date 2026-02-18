Укр
Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

Количество ввезенных автомобилей со второго авторынка мира в Украину выросло почти на 20 процентов.
Какие подержанные авто из США популярны в Украине

Ford Escape

В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года спрос вырос на 20 процентов, что подтверждает стабильный интерес к американскому рынку подержанных авто.

Структура по типу топлива

  • Бензиновые автомобили - 58 процентов.
  • Электромобили - 22 процента.
  • Гибридные авто - 11 процентов.
  • Дизельные - 6 процентов.
  • Авто с ГБО - 3 процента.

Таким образом, традиционные бензиновые модели сохраняют доминирование, однако доля электрокаров и гибридов вместе составляет около трети рынка.

Средний возраст импортируемых авто из США, которые в январе пополнили украинский автопарк, составил 6,8 года. Это свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" автомобили с умеренным пробегом.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США

  1. Ford Escape - 349 единиц.
  2. Nissan Rogue - 242 единицы.
  3. BMW X3 - 223 единицы.
  4. Tesla Model 3 - 217 единиц.
  5. BMW X5 - 182 единицы.

В структуре лидеров преобладают кроссоверы и SUV, что отражает общемировую тенденцию смещения спроса в сторону практичных и универсальных моделей. В то же время высокая позиция электрической Tesla Model 3 демонстрирует постепенное закрепление электротранспорта среди массового импорта из США.

