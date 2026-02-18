Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года спрос вырос на 20 процентов, что подтверждает стабильный интерес к американскому рынку подержанных авто.

Структура по типу топлива

Бензиновые автомобили - 58 процентов.

Электромобили - 22 процента.

Гибридные авто - 11 процентов.

Дизельные - 6 процентов.

Авто с ГБО - 3 процента.

Таким образом, традиционные бензиновые модели сохраняют доминирование, однако доля электрокаров и гибридов вместе составляет около трети рынка.

Средний возраст импортируемых авто из США, которые в январе пополнили украинский автопарк, составил 6,8 года. Это свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" автомобили с умеренным пробегом.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США

Ford Escape - 349 единиц. Nissan Rogue - 242 единицы. BMW X3 - 223 единицы. Tesla Model 3 - 217 единиц. BMW X5 - 182 единицы.

В структуре лидеров преобладают кроссоверы и SUV, что отражает общемировую тенденцию смещения спроса в сторону практичных и универсальных моделей. В то же время высокая позиция электрической Tesla Model 3 демонстрирует постепенное закрепление электротранспорта среди массового импорта из США.